Turisti i nostalgici můžou zkusit Frankův vlak

Na vlak v Hendaya na severu Španělska blízko francouzských hranic nastoupil Adolf Hitler, jenž chtěl přesvědčit Franciska Franka, aby vstoupil do války po boku Mussoliniho. Neúspěšně.Vlak měl jeden vagón vybavený jako salón, se stolem a střízlivými křesílky, se záclonkami na oknech a kobercem z červeného sametu na zemi. Byl to prý vzácný kousek, jaký se vzemi vyrobí jednou za sto let.Název Ss-3 vyjadřoval směr a vlak jej měl ještě před setkáním obou vůdců.Když skončila válka, šly křesílka, stůl i koberec pryč a vagón začal jezdit na trase mezi Madridem, Barcelonou a Sevillou; později na zapomenuté trati 300 kilometrů severně od Madridu.V roce 1980 koupil vagón antikvář, v roce 1984 ho RENFE získala pro železniční muzeum. Dát jej však do původního stavu bylo takřka nemožné a na vagón se zapomnělo.Pak však přišla odborná škola v Sorii na nápad, že vagón opraví zdarma její žáci.Práce trvaly tři roky, náklady byly téměř nulové. Pod vedením ředitele muzea Rafaela Ruize Sanchidriána se předělávalo téměř vše: plechový strop potažený sametem, vybledlé boční stěnypokryté rzí, příslušenství se sprchou, hasící přístroje, koberec z červeného sametu, elektřina a lampy, ale také dva znaky na stěnách: orel a falanga.