Turek z Hvězdné pěchoty: Šlo o recesi

"Byla to dobrá reklama, umožnila nám vydat desku, která rozhodně nebude tuctová. Nemusím už složitě domlouvat koncerty, protože nabídky přicházejí samy," uvedl Turek, který se čtenářům iDNES přiznal i k tomu, že mu imponují dívky s vadou řeči. "Nejvíc mne zaujmou slečny, které ráčkují. Holku nemám, většinu z nich už zkazila logopedie," napsal.

Diskotékou zněla Stávka dýdžejů

Minulý pátek vyrazil Turek se svojí skupinou Discoheroes na své úplně první vystoupení na diskotéce. A lidé se bavili.

Když Štěpán, který mimochodem stejně jako první česká SuperStar Aneta Langerová pochází ze Říčan u Prahy, začal zpívat slova první písně, lidé v táborské diskotéce Milenium zkoprněli. Jednak kvůli jeho špatné výslovnosti bylo rozumět pouze každému desátému slovu a jednak protože jeho zpěv byl falešný.

Turek následovně vysvětloval lidem, proč je šoubyznys špatný, a uvedl svou druhou píseň, hit Stávka dýdžejů. Tu ještě narychlo poupravil, aby se text hodil na táborské dýdžeje. Při třetí písni, kdy Turek zkusil vyzpívat v refrénu vysoké tóny, pak lidé už doslova vřískali.

Při předposlední písni Štěpána Turka na pódium přiletěla ze sálu láhev od piva. Turek to pouze komentoval po vystoupení, že to nebylo na něj, ale na dýdžeje, kteří stávkovali při jeho vystoupení.

"Ne každému se to musí líbit, ale už chystám desku. Texty jsem splácal narychlo, protože vydavatel už na mě tlačil," řekl Turek. "To, že vedu Hvězdnou pěchotu, je názor některých lidí. Já od svých čtrnácti let měl už osmatřicet koncertů třeba ve škole pro spolužáky. A těm se to líbilo," řekl Turek, který ale připouští, že by se zpěvem skončil a pouze hrál na kytaru. "V SuperStar jsem chtěl najít k sobě zpěváky," řekl.