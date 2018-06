Tuhle zkušenost bych si odpustila, říká o boji s rakovinou Anna K.

Jaký je vývoj léčby a jaké jsou celkové prognózy lékařů, nechtěla Anna K. říct. Od začátku vnímá nemoc jako intimní záležitost, o které by veřejnost neměla ani vědět.

Loni - s parukou, dokonale kopírující její husté tmavé vlasy - odehrála několik vystoupení. Poté šla s pravdou ven. "Na pódiu mi to ani tak nevadilo. Jenže pak jsem se vyhýbala setkání s kolegy, plížila jsem se do šatny, pořád jsem dávala pozor, jestli jsem dobře zamkla. Kluci v kapele to samozřejmě věděli, ale netušili to třeba pořadatelé. Nechtěla jsem je děsit. Byly to zbytečný nervy," uvedla tehdy.

DUBEN 2010 - Anna K. nosila ještě paruky, fotografie pochází z hudebních cen Anděl, které moderovala Tereza Pergnerová

Nyní je zpěvačka daleko otevřenější, nezastírá, že jí největší oporou byli její nejbližší. "Největší oporou byla moje rodina, moji nejbližší přátelé a také moji lékaři. Neuvěřitelně velké podpory se mi v podobě mailů, dopisů, různých vzkazů a dokonce i sms dostávalo od mých fanoušků i většiny kolegů. Kdybych všem chtěla osobně poděkovat, trvalo by mi to možná rok. Všichni byli opravdu úžasní, moc mi to pomáhalo v mém boji," říká a naznačuje, že to nejhorší má zřejmě za sebou.

Nabízí se ale klíčová otázka: Chcete žít jako já? ptá se zpěvačka v kampani, která by pro všechny ženy měla být upozorněním, že nemá cenu nic podceňovat. "Jsem ráda, že můžu svým příběhem upozornit ženy na to, jak moc se vyplatí starat se o své zdraví sám a hlavně preventivně," vysvětluje Anna K. "Reakcí na projekt mám hodně. Dokonce víc, než jsem čekala," doplňuje a ženy odkazuje na stránky ChcesZitJakoJa.cz, kde jsou o rakovině prsou veškeré potřebné informace.

Zpěvačka Anna K. a její kampaň proti rakovině prsu

Větší hloubku své nemoci ale nenachází. Na otázku, jestli jí nemoc mohla i nějak pomoci a například ji donutit některé životní záležitosti přehodnotit, odpovídá poněkud pragmaticky.

"Je zajímavé, že tuhle otázku dostávám poslední dobou velmi často a přiznám se, že jí vůbec nerozumím. Nechápu, v čem by mi asi tak mohla rakovina být nápomocná. Možná ode mně chcete slyšet, že jsem zpomalila, že jsem spoustu věcí přehodnotila. Ale k tomu opravdu nepotřebujete vážně onemocnět. Ten takzvaný rozum přichází s věkem a životní hodnoty jsem měla, myslím, odjakživa v pořádku," tvrdí Anna K.

Fanoušky jistě potěší informace, že zpěvačka pracuje na nové desce. Mezi své příznivce se navíc vrhne již příští měsíc, kdy dvěma koncerty chce poděkovat centru, kde se léčila.

"Celý výtěžek ze vstupného věnuji na zakoupení nového bioptického přístroje. Usnadní a zpřesní diagnostiku některých druhů nádorů prsu a bude úplně první v ČR. Koncerty chystám na 18.11. v Brně ve Flédě a 25.11. v Praze ve velké Lucerně. Strašně se těším až si s kapelou zase zahrajeme, už mi to moc chybí a hlavně na všechny fanoušky, které jsem dlouho neviděla. A chystám velké překvapení," uzavírá zpěvačka Anna K.