Trumpová: Žena to má v byznysu těžší

V obchodě to podle ní ženy mají těžší, v řadě oblastí jsou však lepší než jejich mužské protějšky. Navíc mohou využívat i "zbraní", jimiž oplývají jen ony samy - totiž šarmu a krásy.

Poznatky Trumpové, bývalé československé lyžařky a manželky realitního magnáta Donalda Trumpa, vycházejí z dlouholeté praxe. Sama řadu let působila ve vedení kasin, světě ovládaném výhradně muži. Šéfovala hotelům, zakládala vlastní kosmetické značky a v poslední době aktivně působí v realitách. V Las Vegas staví mrakodrap, v Kostarice desítky domů a golfová hřiště.

"Teď jsem navíc podepsala smlouvu na výstavbu dvou obrovských staveb každý rok, měly by být vyšší než sto metrů a stát přes dvě miliardy dolarů," uvedla podnikatelka. Realizovány budou v příštích sedmi letech třeba v Saúdské Arábii, Bahrajnu, Číně či Malajsii. "Myslím, že speciálně v hotelovém byznysu jsou ženy lepší než muži, protože my ženy vidíme vše, každou maličkost," řekla Trumpová s tím, že podle ní ženy i více pracují.

Během kariéry prý sice udělala řadu chyb, ničeho však nelituje. "Všechno, co jsem dělala, mělo určitý cíl," prohlásila Trumpová, které se na tiskové konferenci do češtiny občas vloudilo nějaké to anglické slovíčko.

Nevyloučila také, že by jednou v budoucnu mohla se svými podnikatelskými projekty zakotvit i v Praze. V Dubaji jedná s investory, kteří se chtějí vydat i do Evropy a ČR by mohla být jedním z jejich cílům.

Kromě vydělávání peněž se podnikatelka zaměřuje i na charitu, ročně na ni dává přes milion dolarů. Podporuje projekty zaměřené na děti, ale i programy na boj s AIDS či na podporu matek ve složitých situacích.

Trumpová touží po mrakodrapu v Praze

Ve čtvrtek odpoledne se Trumpová setkala s pražským primátorem Pavlem Bémem. „Kdyby mi to dovolil primátor, ráda bych investovala na Malé Straně. Představovala bych si obrovský osmdesátipatrový barák. Nebo by se mi líbil i na Václaváku, ale to mě pak zabijete,“ prohlásila.

Záměr investovat do hlavního města a postavit zde hotel však myslí vážně. „Prahu jsem měla vždycky moc ráda, už v době, kdy jsem tady před třiceti lety studovala,“ dodala. Primátor Pavel Bém se spolupráci nebrání. „Praha není metropolí, kde rostou mrakodrapy. Ale investici od paní Trumpové bych ale vítal,“ řekl primátor.

Ve čtvrtek večer se Trumpová objevila na zámku Štiřín, kde byla hlavním hostem přehlídky svého přítele, kubánského návrháře Osmanyho Laffity.

V pátek na Pražském hradě převezme cenu Lady Pro, kterou společnost Commenius každoročně uděluje ženám, kterým se v životě podařilo dosáhnout mimořádných úspěchů.