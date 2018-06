Trumpová: Víc než 28 mi nebude!

Když se teď nejslavnější Češka objevila po dlouhých osmi letech na čtyři dny v Praze, strhla se mela. Snad každý ji chtěl alespoň zahlédnout, promluvit s ní, ucítit její parfém. Všichni jakoby chtěli pochopit, v čem tkví to kouzlo, díky kterému se z obyčejné holky ze Zlína stala krásná a úspěšná podnikatelka. Její firma Ivana INC se zabývá módou, prodejem šperků, módních doplňků, obrazů, publikační činností.

Obchody jen kvetou. K dostání jsou také Ivanina vína, zákazníkům jsou k dispozici Ivanina fitnesscentra. Napsala tři knížky: Volná pro lásku, Top nejlepší teprve přijde a Sama na lásku. Podle poslední z nich vznikl dokonce film o lyžařce Katrince, která prožívá podobný osud jako autorka románu. Podařilo se jí i zkusit štěstí u filmu. V Klubu odložených žen přijde sama za sebe jako host na úvodní párty, na níž se scházejí i tři hlavní hrdinky v rozvodovém řízení...

Obrovský majetek v hodnotě 25 milionů dolarů plus dvaktát šest milionů ročně pro sebe a tři děti, který Trumpová vysoudila před 13 lety po rozvodu se svým druhým a nejbohatším manželem, dokázala utrácet i investovat tak, že se stále rozrůstá. "Obchodní talent je to, co jsem na ní vždycky nejvíc obdivoval. Je skoro tak tvrdá jako já," uznává veřejně i sám magnát Trump.

Skončit s podnikáním však čtyřiapadesátiletá Trumpová v žádném případě zatím nehodlá. "Teď ne, jsem ještě hrozně mladá," odpověděla v Praze v souvislosti s nabídkou na práci velvyslankyně USA v České republice. "Mí zaměstnanci jsou na mě závislí a ochody se daří, teď nabídku vzít nemohu, ale až budu starší, pak snad," přiznala. S nabídkou za ní přišli známí z politiky. "Znám prý charakter Čechů, rozumím byznysu a umím jazyk," vysvětlovala opravdu docela plyně česky. Jen občas si vybavila pouze anglické slovíčko a neuhlídala americký přízvuk. "Bude mě to sice asi stát ještě hodně peněz,ale stejně mi nikdy nebude víc než 28 let," upřesnila nakonec úvahy o stáří.

Trumpová přijela do Prahy na pozvání návrháře kubánského původu Osmana Laffity, s nímž se poprvé potkala vloni v březnu v Paříži. "Moc jsem si přál, aby přijela a všichni říkali, že je to nemožné," zavzpomínal Laffita. Podle jeho asistentky Simony Cindy Kerberové ji jeho módní styl zaujal. "Krajky, výšivky, kamínky..mají oba rádi. Od té doby se setkávají pravidelně, letos byli například i spolu na dovolené v Egyptě." Ivana Trumpová je stálou Laffitovou zákaznicí, stejně jako bývalá první dáma Dagmar Havlová. Nejenže v Praze se ve společnosti objevila pokaždé v některém z jeho modelů, ale stala se i první zákaznicí jeho unikátní nábytkové kolekce. "Do svého domu v Miami tu koupila barové židle, křesla a stůl," prozradila Kerberová.

Kromě vernisáže výstavy Laffitova nábytku a finále jeho soutěže Tvář 2004, kde byla prezidentkou poroty, měla Trumpová v Praze program ryze soukromý. Prohlédla si Staré Město, Karlův most, v neděli večeřela s přáteli na Žofíně. Všude ji doprovázela maminka Marie a italský přítel Rossanem Rubicondim. S ním se na veřejnosti kazuje už více než rok. Vztah přežil i loňskou aféru u St. Tropez, kdy ho na konci dovolené vyhodila ze své luxusní jachty. "Blbější kecy jsem v životě neslyšela," křičela na něj kvůli odpovědi novinářům, kteří se ho ptali na svatbu. Jeho slova pak citoval snad celý svět: "Pokud bude souhlasit, byl bych hloupý, kdybych odmítl. A kdyby nám to pak neklapalo, prostě se rozvedeme. Byl by to přece dobrý obchod, myslím pro mne."

Už jako Zelníčková měla Ivana slabost pro cizince. Kdo jí znal ze studií na Fakultě tělesné výchovy a sportu, věděl, že čeští chudí studentíci nemají u subtilní krásky valné naděje. Dva roky po boku Jiřího Štaidla, s nímž chodila po tragické smrti jeho předchozí přítelkyně krasobruslařky Hany Maškové, byly výjimkou. Když už po Štaidlově smrti, začátkem 70.let emigrovala do Rakouska, stihla se tu provdat za videňského průmyslníka Alfreda Winklemayera. Měla to být však jen cesta do kanadského Montrealu za přítelem a lyžařem Jiřím Syrovátkou. Toho si však vzít nestačila, protože potkala Donalada Trumpa.



"Moderovala jsem v New Yorku módní přehlídku," líčila v Praze své první setkání s budoucím mužem a otcem jejich tří děti dnes čtyřiadvacetiletého Donalda j.r., devatenáctiletého Erica a jedenadvacetileté Ivanky. "Holky mě pak přemluvily, abych pak šla s nimi do restaurace. U stolu tam nikde nebylo místo, a tak jsme seděly na baru, což nemám ráda. No a někdo mi poklepal na rameno - což taky nemám ráda! - a povídá: Já jsem Donald Trump. Pojďte k mému stolu. Tak jsme se poznali." Zdá se, jakoby ke štěstí stačilo sednou si v lepší restauraci na bar a čekat kdo zaklepe. Bar byl však jenom začátek, protože jak Ivana říká, najít milionáře, nebo bilionáře, není až tak těžké. "Jenomže oni nejsou blbí. Ví, jestli je ta holka s nimi pro peníze nebo je má ráda." Těžší je si bohatého muže udržet a založit s ním rodinu. "Když máte úroveň, vychování a věříte si, jde to samo. To máte pak kolem sebe hned spoustu vlivných mužů," poradila Trumpová Češkám svůj recept.

Manželství s Trumpem, které někdejší lyžařku vyneslo mezi nejbohatší smetánku. Donald časem Ivaně svěřil funkci viceprezidentky designu interiérů ve svém impériu, nechal ji spravovat některé své podniky. Oba byli chytří, pohlední, vtipní, každý je vnímal jako "zlatý pár". Teprve na sklonku osmdesátých let idylka končí. Trump prožívá milostné románky s mladšími kráskami. Teprve později lituje: "Má největší chyba, které jsem se dopustil s Ivanou byla ta, že jsem jí dovolil opustit roli manželky a nechal ji vést mé kasino v Atlantic City potom hotel Plaza."

"Zlatý pár" se rozešel v roce 1990 po 13 letech. Z princezny Ameriky se stala lvice. Ivana svého muže v půldruhého roku trvajícím rozvodovém řízení dočista převálcovala. Trump po rozvodu vyhlašoval bankrot, zatímco ona získala spoustu pěnez i obdiv milionů žen, které souboje o peníze se svými manžely prohrávaly. Z tvrdé podnikatelky se je náhle také tvrdá žena. Díky jejím kontaktům s nejlepšími advokáty země za ní díky dodnes lidé v rozvodovém řízení chodí pro radu. Přišel prý například také bývalý starosta New Yorku Rudolph Giuliani.

S Trumpem skoncovala Ivana i se všemi další muži-Američany. Propříště jí učarovali už jen Italové. Její třetí a dosud poslední manžel Riccardo Mazzucchelli, za kterého byla vdaná dva roky v polovině devadesátých let, byl bohatý italský průmyslník. Další přítel Roffredo Galtani, bývalý boxer a milionář zastupoval v USA automobilku Ferrari a honosil se dokonce titulem italský hrabě.

U posledního partnera, kterého tento týden představila své matce a veřejnosti, výrazně slevila z nároků na výši jeho bankovního konta. Peníze už dávno nejbohatší Češce nechybí. Ochody jdou samy. Její majetek se odhaduje na 30 milionů dolarů, nepočítaje auta, luxusní vily ani 33 metrovou jachtu za sedm milionů dolarů.