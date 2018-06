Trumpová utratí v Paříži denně 10 tisíc eur

„Jsem velmi citlivá na detaily,“ tvrdí multimilionářka, „vždy vyhledávám vzácné výrobky,“ říká Trumpová. V poslední době si sama začala nakupovat i šperky, které zatím dostávala jenom jako dary. Do metropole nad Seinou přijíždí Trumpová poměrně často.



Naposled byla v Paříži na počátku července, aby zhlédla přehlídky nejnovějších kolekcí té nejluxusnější módy haute couture. Bývalá lyžařka se vždy ubytuje v hotelu Bristol, kde se cena za jednu noc pohybuje od 1350 do 7000 eur (asi 40-203 tisíc korun). Paříž však není jediným místem, kde Trumpová ráda pobývá.



Z francouzské metropole zpravidla odlétá soukromým letadlem do Monte Carla, kde kotví její bílá jachta Ivana. Na ní například v květnu vyráží z Monackého knížectví do nedalekého Cannes, kde se koná slavný filmový festival. Le Figaro píše, že správný představitel nejvyšších pater společenské smetánky tráví každý měsíc roku jinde, i když v jeho itineráři často převažuje Francie.



V lednu nesmějí celebrity chybět v Paříži na přehlídkách haute couture, v únoru a v březnu se většinou plaví v Karibiku či si užívají v Palm Beach na Miami. Na konci dubna vyrazí do Sevilly, odkud se přesunou na festival do Cannes a na Velkou cenu formule 1 v Monaku.



V červnu nesmí smetánka chybět v Anglii na tenise ve Wimbledonu a na dostizích v Ascotu; v srpnu si užívá léta v Saint-Tropez, v Monaku, na Sardinii či ve španělské Ibize. V září a říjnu nastává opět čas přehlídek, a tak celebrity míří do Paříže a Milána.



V metropoli nad Seinou a v New Yorku pak boháči zpravidla tráví druhou polovinu podzimu. Nový rok většinou vítají buď na svazích Aspenu v americkém Coloradu, či v alpských střediscích Saint-Moritz a Gstaad. Ti, kdo dávají přes Vánoce přednost teplému podnebí, se opět vydávají do Karibiku.