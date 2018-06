Trumpová se rozešla s manželem, už má za něj náhradu

Trumpová požádala o soudní odluku už před třemi měsíci. Nechtěla prý o tom veřejně mluvit, aby nezničila Rubicondiho šance na účast v italské verzi televizní reality show Survivor.

"Rossano chce žít v Miami a pracovat v Milánu, ale já jsem Newyorčanka a moje rodina, přátelé a moje podnikání jsou tady. Jak praví překrásná písnička: Que sera sera!" prohlásila Trumpová.



Svatba Ivany Trumpové a Rossana Rubicondiho v Palm Beach

Rubicondi je čtvrtým manželem Trumpové. Po asi šestileté známosti se vzali v Palm Beach na Floridě v luxusním letovisku Mar-a-Lago, které patří exmanželovi Trumpové a realitnímu magnátovi Donaldu Trumpovi. - čtěte: Exkluzivně o svatbě Trumpové: 25 družiček, 25 svědků, 400 hostů a 10 tisíc růží

Oslavy se zúčastnilo na čtyři sta svatebčanů. Byl mezi nimi i Trump, s nímž je Ivana rozvedená od roku 1990, i jeho nástupce Riccardo Mazzucchelli, s nímž se rozvedla v roce 1997.



Ivana Trumpová a John David na galavečeru

Nyní to vypadá, že si Ivana Trumpová za manžela rychle našla náhradu. Na galavečeru The Best 2008 v hotelu Bristol se totiž objevila s mladíčkem Johnem Davidem a rozhodně se k sobě měli víc než jen jako přátelé.