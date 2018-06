Trumpová se pochlubila milencem

"Naposledy tu byla před osmi lety," upřesnila Laffitova asistentka Simona Cindy Kerberová. "Chce ukázat svému příteli Pražský hrad, Malou Stranu, Karlův most. Pokud vím, jiné výlety neplánují."

Bohatá podnikatelka se v Česku zdrží až do středy, ale rodný Zlín se navštívit nechystá. "Její maminka přijela za Ivanou do Prahy," řekla Kerberová. V neděli večer se s maminkou a s přítelem ukázali v Praze v galerii Peron na zahájení návrhářovy výstavy netradiční kolekce nábytku a bytových doplňků.

"Móda nekončí za dveřmi šatníku. Napadlo mě sladit své životní prostředí se stylem oblékání a vnést exotiku a extravaganci do každodenního života," zdůvodnil Laffita svůj renesanční přístup k módě. Bývalá manželka multimilionáře, oblečená do zlatobílého kalhotového kostýmu z Laffitovy dílny, ocenila především safari vzory a nápaditou exotiku bytových doplňků.

Společně s nejbližšími přáteli, mezi nimiž byli například herečky Zlata Adamovská, Světlana Nálepková, Yveta Blanarovičová, novinář Jan Vávra nebo herec František Němec, odjela vzácná návštěva lodí na soukromou večeři do restaurace na Žofíně.

Ivana Trumpová, rozená Zelníčková, někdejší česká modelka a lyžařka emigrovala koncem šedesátých let minulého století do USA. Živila se jako modelka a v roce 1977 se provdala za amerického multimilionáře Donalda Trumpa.

Slavná Češka má vlastní firmu Ivana. Píše knihy vzpomínek a v časopisech radí jak přežít rozvod, jak vystupovat z auta, jak najít novou sílu, jak neztratit rozum. Její firma bohatne také na vyrobě oděvů, parfémů, šperků a doplňků.

A jak si sama sebe představuje za dvacet let? "Budu štíhlá babička v prima byznysu. Snad také akceptuji místo velvyslankyně v Praze, které jsem již jednou odmítla. Ale od jisté věkové hranice by to byl prima džob," uvedla před časem.