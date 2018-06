Trumpová: nebolí ji ty vlasy?

(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

Petře Němcové se nedlouhým vztahem se záletným zpěvákem Bluntem podařilo donutit svět, aby si jí všiml. Nyní je na mezinárodním písku zbožím tak horkým, že její fotky doslova spamují internet. Tyto šaty rozdráždily její fanoušky hlavně při záběrech ze strany, kde mohli Petře - řekněme to na rovinu - okukovat prsa. Charitativně založená modelka má kromě srdce velmi dobrý i vkus. V bílých šatech se stříbrnými odlesky, "diamantovými" aplikacemi a zajímavým výstřihem vypadá jako princezna. S tímhle úsměvem se ale stejně žádných faux-pas bát nemusí, spolehlivě totiž odvede pozornost.

Ivana Trumpová mě trošku mate. Na první pohled mi její róba zapadla do šuplíku "Malé módní katastrofy", ale napodruhé se mi ty šaty zalíbily od pasu dolů. Paní Trumpová totiž vypadá už léta stejně .... (doplňte si sami). Doporučila bych třeba změnu účesu, ale vzhledem k tomu, že jsem ji nikdy v jiném neviděla, není to asi prakticky realizovatelné. Jen si zkuste sedět s nohou přes nohu tak půlhodinu a nezměnit polohu. Věřte mi, že tu horní končetinu za sebou potom hezkou chvilku nedůstojně vlečete. Teď si představte, že si ty nohy necháte přehozené dvacet let. Au.

Tereza Maxová si Cannes nenechá ujít téměř nikdy, takže ví, co a jak. Červené krajkové šaty jsou pro letní atmosféru přímořského festivalu jako dělané. Černé lakované jehly k nim možná vypadají až moc tvrdě, ale proč si pořád hrát na romantické sandálky, že.

