Trumpová chce prorazit jako zpěvačka

Ze spolupráce s newyorskou partou letos těžila například Kylie Minogue.

Originalitu jejich nahrávek nyní hodlá využít také pětapadesátiletá Ivana, která získala rozvodem s Donaldem Trumpem v roce 1990 miliónový majetek.

Nyní hledá, do čeho by ve stále častějších volných chvílích píchla, a rozhodla se jít ve šlépějích svého vzoru, Donny Summer.

"Je to úžasná představa, mít vlastní nahrávky speciálně určené pro taneční parkety. Chci si tento sen splnit," vysvětlila Ivana Trumpová, jež ovšem nehodlá vytvořit jen jeden z mnoha dalších tanečních projektů, který po několikatýdenním úspěchu jednou pro vždy skončí.

"Chci to vzít plně do svých rukou a získat si jméno. Ráda bych se stala královnou diskoték," dodala Ivana Trumpová, která se tak do světa showbyznysu svým zpíváním aktivně vrátí po osmi letech od chvíle, kdy byl zfilmovaný její životní příběh.