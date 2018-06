Trump odebral miss Kalifornie korunku, neplnila povinnosti

Prezentováním svých názorů se však podle ČTK Prejeanová sama připravila o vítězství na Miss USA. Během finálového večera blonďatá kráska prohlásila, že věří, že manželství by mělo být mezi mužem a ženou. Tento názor ji údajně stál vítězství, a skončila tak na druhém místě. I když svými slovy vyvolala rozruch, Donald Trump se rozhodl jí kalifornskou korunku ponechat.

Jakmile se ale dozvěděl, že Prejeanová neplní své závazky, změnil názor. Přispělo k tomu i zjištění, že kalifornská miss veřejně vystupovala v rozporu s podepsanou smlouvou, aniž by jí to organizátoři soutěže schválili.

Prejeanová navíc promluvila na shromáždění lidí odmítajících manželství homosexuálů. Dalším prohřeškem mladé miss byly polonahé fotografie, které se objevily na internetu. Prejeanová údajně jejich existenci organizátorům soutěže nepřiznala.

Donald Trump v dnešním prohlášení uvedl, že se pokoušel Prejeanovou přesvědčit, aby smlouvu dodržovala, ale podle jeho slov to bohužel nevypadá, že se tak stane. "Carrie je krásná mladá žena a já jí přeji úspěch při sledování jejích jiných zájmů," dodal magnát, jehož manželkou svého času byla Češka Ivana Trumpová.

K odebrání korunky kralující miss došlo v minulosti i v České republice. O svůj post královny krásy přišla v roce 2001 miss České republiky Diana Kobzanová. Tehdejší prezident soutěže Miloš Zapletal se rozhodl odebrat jí korunku poté, co nafotila erotické fotografie do pánského magazínu. Kobzanová se se Zapletalem dokonce soudila. O korunku sice přišla, podle rozhodnutí soudu ale nakonec nemusela platit pokutu. Jak modelka sama řekla, snímky nafotila především kvůli zajímavé finanční odměně. "Jestli máte pocit, že se někdo svléká pro radost a jen proto, aby ukázal, že zlobí, tak to ne," uvedla Kobzanová.