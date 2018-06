Truck Show ozdobila žena

Zvuky klaksonů pětaosmdesáti nákladních tahačů čili trucků nebo také lidově kozlů se nesly celou sobotu kempem poblíž obce Lužnice na Třeboňsku.Lužnice - Soukromý pořadatel Zdeněk Radosta pozval do jihočeské vísky už počtvrté truckery z celé republiky i ze zahraničí, hlavně z Rakouska. "Zájem řidičů o tuto show neustále stoupá, což je dobře. Vždyť mnozí se znají jen podle hlasu z vysílačky nebo si popovídají maximálně na hranicích," zdůvodnil Radosta smysl setkání lidí od silných kamionů. Mezi zaparkovanými vozy dominovaly značky Daf, Mercedes, Volvo či Scania. S deset let starým renaultem dorazil osmadvacetiletý Vlastimil Prágr z Deštné. "Tyhle typy aut mají dobré jízdní vlastnosti, nabízejí pohodlí. Tenhle renault má například velmi prostornou kabinu," pochvaloval si Prágr, který si nedokáže představit, že by se někdy vrátil k obyčejné liazce. Je zvyklý, že mívá za zády i čtyřiadvacet tun nákladu. I s tím si tahače, jež mají omezenou rychlost do 80 kilometrů v hodině, snadno poradí. Ačkoli pořadatelé raději kvůli bezpečnosti zrušili sprint trucků na 100 metrů, stovky lidí mohly sledovat řidičské schopnosti při jízdě zručnosti přímo na lužnické návsi. "Podívej, to řídí ženská. A pěkná," užasle komentovali stojící muži výkon dvaadvacetileté Markéty Vápeníkové, která přijela na setkání spolu s otcem, podnikatelem v kamionové dopravě z Byště u Pardubic. Markéta předvedla, že její ruce a prsty ozdobené dlouhými modrými nehty jsou stejně šikovné jako mužské. Po návsi proháněla scanii, typ "téčko" s prodlouženým předkem, který patřil na srazu k nejhezčím truckům. "Ve firmě otce nejezdím stabilně, jen když je potřeba, ale už sedám za volant pět let. Byla jsem k tomu vychovaná," svěřila se mladá žena, která řízení takového kolosu považuje za zvyk a zkušenost. S úsměvem vzpomíná na dobu, kdy si dělala řidičský průkaz typu C a policista nechápal, nač ho potřebuje. "Asi si myslel, že to nezvládnu. Mám zkoušky i na to, že můžu vozit nebezpečné náklady jako kyseliny, benzin, asfalty, ale nic ze sebe nedělám. Je to můj koníček i práce," řekla Markéta, která byla v Lužnici jako mnozí jiní řidiči zcela poprvé. Ačkoli prakticky celý den pršelo, Truck Show se protáhla až do noci.