Trpím častými nevolnostmi, přiznala těhotná Paroubková

V týdnu se Paroubková objevila hned na dvou významných akcích - křtu knihy svého manžela Jiřího Paroubka, a také na přehlídce Jany Berg, od níž si pořídila také atypické černobílé šaty.

"Jelikož jsem postupně ze všeho "vyrostla", neměla jsem nic vhodného pro tyto příležitosti. Chtěla jsem něco sportovně elegantního, co bych mohla nosit i po těhotenství. Úplně na poslední chvíli jsem se obrátila právě na Janu Berg. Měla hodně práce s přehlídkou, ale přesto našla jedny šaty z přehlídky před asi dvěma lety. Moc se mi líbily. Určitě je unosím i později, takže jsou praktické."

Že by Janu Berg pasovala do role dvorní návrhářky, prý nehrozí. Spíš je vděčná za každou radu, které se jí od expertky na módu dostane. "Dvorní návrhářka – to mi zní trochu snobsky. Janu Berg znám už pár let, přátelíme se. Zná mě, ví, co a jak mi sluší. Normálně nakupuji v konfekci v Praze i na cestách, ale když potřebuji něco pro zvláštní příležitost nebo pracovní kostým, spoléhám na Janu Berg. Nemám konfekční postavu a potřebuji s oblečením, které má nějakou dobu vydržet, pomoct," vysvětluje.

"Mám pár kousků také od jiných návrhářů. Ale se mnou je to těžké. Jsem dost konzervativní ve výběru třeba kadeřníka, lékaře apod. A také tvůrců oblečení – konfekce i oděvů na míru. Snažím se nakupovat prakticky tak, aby mi věci vydržely pár let. Proto mám sice pestrý šatník, ale nijak příliš objemný. Spíš ho dlouhá léta postupně doplňuji a něco málo obměňuji," dodala Paroubková.

Spíš než starosti s módou bude co nevidět řešit blížící se termín porodu a následné maminkovské povinnosti. Ty jsou na prvním místě už teď.

"Dítě jsme si s manželem moc přáli, svého muže mám moc ráda, takže víc si teď přát nemohu. Jen aby malá byla v pořádku, ostatní zvládnu," uzavírá Petra Paroubková.