Trpasličí kulturista randí s transsexuálem. Jsem šťastný muž, říká

Trpasličí kulturista prohlašuje, že miluje překonávání rekordů a inspiruje ho k tomu také 190 centimetrů vysoká přítelkyně, s níž začal chodit před půl rokem. Pochvaluje si, že na Floridě nikdo jejich odlišnost neřeší. Bellovou miluje pro její ženskost, přestože je to vlastně ještě pořád muž.

„Florida je jeden ze států, které umožňují manželství osob stejného pohlaví - a oba jsme v podstatě stejného pohlaví. Baví mě chodit s transsexuální ženou, protože se narodila jako muž, a dělá vše pro to, aby se stala co nejvíce ženskou,“ cituje kulturistu list Daily Mail.

„Právě teď mám pocit, že jsem nejšťastnější člověk na světě. Všichni jsme šťastní a je nám dobře, a nikdy jsem se necítil lépe než nyní. A za to bych chtěl poděkovat Chině,“ pěje Anton Kraft ódy na svou partnerku.

Kraft má slabost pro ženy, které jsou vyšší než on. Všechny jeho přítelkyně měřily minimálně o 30 centimetrů více.

Jeho další vášní je posilování, jemuž se věnuje už přes deset let. Jako jediný člověk na světě uzvedne čtyřnásobek své vlastní hmotnosti, což je v jeho případě více než 225 kilogramů. Právě Antonovo zapálení pro kulturistiku vysokou Chinu přesvědčilo, aby s ním šla na rande.

„Myslím, že Antonovo vzpírání je tak sexy, protože on je sexy. Když máte světový titul, hodně to znamená. Nikdy jsem nechodila se 132 centimetry vysokým mužem a byla jsem zvědavá. Jsem ráda, že jsem mu dala šanci, protože je to úžasný člověk,“ řekla Bellová.