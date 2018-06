Troška prožije Silvestra s přítelem v posteli

"Silvestra opravdu nesnáším, protože lidé, kteří se třeba během roku ani nezasmějí, chtějí se na poslední den za každou cenu bavit. Já Silvestra prožívám se svým nejlepším přítelem v posteli - to znamená s knihou," prozradil dvaapadesátiletý Zdeněk Troška.

"Ten den nepracuji a jako vždycky mám připravenou nějakou zvlášť přitažlivou knížku. Ležím si v posteli, čtu si do půl deváté, pak zhasnu a spím do rána. Silvestra opravdu nenávidím a proto poslední den v roce nepropadám nějakému veselí," svěřuje se vždy usměvavý režisér, který svými třemi Kameňáky přitáhl do kin už statisíce diváků.

"Kameňáky jsem netočil proto, abych získal Oscara, ale abych pobavil diváky, kteří mají dost svých starostí. Já sám už jsem duchem v příštím roce, kdy bych měl po Bizetově Carmen ve Státní opeře režírovat operu Eugen Oněgin, možná, že i Manon Lescaut. V lednu začnu připravovat Dvořákovu Rusalku v divadle v Košicích. A samozřejmě nechci zapomenout ani na filmovou pohádku. V létě v červnu a červenci bych měl točit Českého Honzu podle Drdovy předlohy. Lidé se mě pořád ptají, jestli natočím čtvrtý díl Kameňáků. Tak mi nezbbývá než stále opakovat, že rozhodně ne. Třikrát těch blbostí bylo dost."