O tomhle se mi zdálo, říká Lucie Bílá, která Troškovi hraje cikánku

Komedie Babovřesky aneb Z dopisu venkovské drbny bude v komediální nadsázce sledovat vršící se řadu až neuvěřitelných souher náhod a nedorozumění, které zamotají hlavu hlavním aktérům příběhu.

Do děje zasáhne svým talentem i zpěvačka Lucie Bílá, která ve filmu hraje cikánku z Kanady. První natáčení si prý užila, a jak navíc prozradila, svou roli si vlastně vysnila.

"O Zdeňkovi se mi zdálo, když jsem viděla jeho poslední krásnou pohádku Čertova nevěsta. Ta mne tak neskutečně nadchla, že jsem si Zdendu prostě přivolala ve snu. A jsem ráda, že mi Zdeněk zavolal a nabídl mi tuhle roli. On rozdává svými filmy lidem radost. Je neuvěřitelně laskavý a v nás probouzí děti, které máme stále v sobě a mluví na ně. Ráda ho vídám i mimo pracovní věci, patří mezi mé blízké přátele," uvedla Bílá, ověšená masivními řetězy a ve vyzývavém kostýmu, který si sama do filmu připravila.

Pro Zdeňka Trošku jsou Babovřesky důležitým mezníkem, po třiceti letech od natočení Slunce, seno, jahody se totiž vrací k tématu komedie z vesnického prostředí.

Z natáčení filmu Babovřesky - Zdeněk Troška

"Je to prostě film tak trochu ze života. Vzniká vlastně na přání mnoha diváků, kteří mě stále žádají o natočení něčeho podobného jako byla Slunce, sena. Námět mi poslal už před několika lety Luboš Draganovský ze Slovenska. Já to tehdy odložil, protože se mi to opravdu zdálo dost podobné jako Slunce, seno, ale pak jsem se k tomuto scénáři vrátil. S mým asistentem Markem Kališem a panem Draganovským jsme ho upravili a rozšířili," objasnil režisér a scenárista v jedné osobě.

Zajímavá byla i cesta k názvu fiktivní obce Babovřesky, který vznikl změnou prvního písmena obce Žabovřesky. "To je vesnička kousek odtud, přes kopec, kde s rodinou žije právě můj asistent Kališ. Protože tam řvou žáby, tak Žabovřesky, tady řvou zase báby, takže Babovřesky," smál se Troška.

Z natáčení filmu Babovřesky aneb Z dopisu venkovské drbny - Lucie Vondráčková se synem Matyášem Z natáčení filmu Babovřesky aneb Z dopisu venkovské drbny - Lukáš Langmajer

V komedii se objeví kromě Lucie Bílé, Lucie Vondráčkové a Lukáše Langmajera i Jana Altmannová, Veronika Žilková, Jana Synková, Lubomír Kostelka či Jiří Pecha.

Natáčet se kromě Dobčic bude i v sousedním Záboří, nedalekém Píštíně, Netolicích, Malých Chrášťanech, ale třeba i v Hluboké nad Vltavou.