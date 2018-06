Tros Sketos jsou analfabetos

František Černý odjel do lesů

František Černý ze skupiny Čechomor přestal mluvit. Po vystoupení na karlovarském festivalu odmítl komunikovat a odjel do lesů. „V pořádku, ať naslouchá hlasům ptáků, když ho lidé omrzeli,“ říká kapelník Karel Holas, „ale za pár týdnů nás čeká šňůra vystoupení. Nikdo po Frantovi nechce, aby mluvil, stačí, aby zpíval. Byl bych opravdu mnohem klidnější, kdybych věděl, co bude dál.“ Jenže František Černý mlčí. Petr Zelenka by si měl napříště uvědomit, že o některých věcech se zkrátka nežertuje. Ani ve filmu!

Václavu Marhoulovi překazil film kapr

Václav Marhoul přijel do Karlových Varů, vybral si několik snímků a - ze všech v polovině zklamaně odešel. Od odborníků si tedy nechal doporučit zaručeně kvalitní snímek Taking Sides. Leč k večeři si dal kapra a mrcha kůstka se mu do dásně zapíchla. Jako pravý gentleman odmítl šťourat se ve společnosti v zubech a ponechal své tělo, ať si poradí samo. V noci mu dáseň opuchla. Protože nejbližší ambulance se nachází v Plzni, odložil vše na ráno. Ráno zjistil, že karlovarská ordinace, kde nakonec strávil dvě hodiny, otvírá až v devět - tou dobou

ve Velkém sále začínal jím vybraný film. Jediný, který by se mu, jak věřil, na tomto festivalu opravdu líbil.