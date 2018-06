Trojan neskrýval únavu, Havel s manželkou z večírku Lvů utekli

Sobotní přímý přenos patnáctého ročníku Českého lva, který moderoval Jaroslav Dušek, byl trochu jiný než ty předcházející. Žádné výstřední taškařice, tentokrát si předávali sošky vzájemně nominovaní herci, režiséři a scénáristé.

Většina moderátorů při přímých přenosech zažívá chvíle trémy a stresů. Jaroslav Dušek tvrdí, že on je výjimkou. "Kdyby to byl pro mne nervák, tak bych moderování naživo vůbec nedělal. Takže spal jsem naprosto klidně a snažil jsem se, aby celý večer proběhl zcela v pohodě, aby byl úplně normální," svěřil se po přenosu Jaroslav Dušek.

Výkon moderátora ocenila i Martha Issová, která si zahrála vedlejší roli ve filmu Tajnosti. "Jaroslav Dušek byl přirozený, vtipný a milý. Moderoval klidně a noblesně. Žádné vylomeniny," pochvalovala si Martha, která do Lucerny přivedla celou svou rodinu včetně přítele Jakuba Prachaře.

I přesto, že jí Českého lva za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli "vyfoukla" Zuzana Bydžovská za film Gympl, působila celý večer vesele a rozjařeně. "To mi vážně nevadí, Zuzana byla v Gymplu fakt dobrá. Byl to skvělý večer, jsem moc spokojená," dodala Issová.

Trojan se učí i při jídle

Únavu v očích a roztěkaný zrak měl po vyhlášení cen Český lev herec Ivan Trojan. I když získal cenu za nejlepší mužský výkon ve filmu Václav, vypadal, jako by si to vůbec neuvědomoval. "Špatně jsem spal, hned zítra zase točím," přiznal příčinu svého rozpoložení. "A opět velmi obtížnou roli s režisérem Jirkou Strachem ve filmu Ďábelská lest, ve které hraji religionistu. Je to náročné na paměť. Učím se texty doma, v noci, při jídle, na procházce, pořád se učím texty... Ale to ocenění za nervy, které pořád mám, asi stojí. Jsem šťastný, že mám Lva," dodal.

Po rozdělení cen se všichni přesunuli na party, kde vína, whisky a míchané nápoje tekly proudem. Zato nad občerstvením mnozí lomili rukama, protože bylo ryze vegetariánské. Samá zelenina, celerové řízečky, rolády se špenátem, bramborový salát s koprem a další bezmasé lahůdky. "Tak tohle fakt nemusím" špitl při pohledu na menu bavič Petr Novotný.

Kromě herců, hereček, moderátorů, modelek a dalších známých osobností ze showbyznysu dorazil na udílení Českých lvů i exprezident Václav Havel s manželkou Dagmar. Na rautu se ale dlouho nezdrželi a hned zamířili do přilehlé kavárny. Není divu. Lucerna byla narvaná k prasknutí a dýchat se dalo jen s obtížemi.