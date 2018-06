Trochu větru ve vlasech

Účesy jsou velice měkké, velice rozcuchané a velice sexy!

Jan Hájek, odborný trenér Studia Wella



Nová kolekce byla definována jako »dnešní styl pro zítřek«. Důraz se při stříhání klade na individualitu, mladistvý vzhled a kreativitu. »Stříhá se nasucho, aby střih nebyl zkreslený,« vysvětluje postup práce kadeřníka Jan Hájek ze Studia Wella, »nepoužívá se jediný tupý zástřih, spíše se stříhá do špiček. Důležité je, aby se kadeřníkovi podařilo dostat do vlasů takzvaně co nejvíce vzduchu, aby účes působil velmi volně a přirozeně.«



Škodolibé jazyky sice mohou tvrdit, že takový vzhled pak může připomínat účes »vstala a šla«, ale taková už letošní móda prostě je. Čeští kadeřníci samozřejmě vycházejí z toho, že tuzemské zákaznice jsou mnohem konzervativnější než jejich britské kolegyně. Nové kolekce inspirované ostrovními tvůrci proto »zjemňují«. Týká se to i inspirace z anglické školy slavného kadeřníka Vidala Sassoona, která pro nadcházející sezonu nabídla kolekci Disconection end Conection. Jde o účesy, které na sebe navazují a zároveň nenavazují (viz obr.).

Účesy vypadají zdánlivě trochu neuspořádaně, ale jejich střih musí být naprosto dokonalý. Hodně rozevláté účesy s protenčenými špičkami se objevují i u mužů. »To potěší hlavně mladší muže, protože v tomto případě není konečná úprava až tak důležitá,« tvrdí kadeřnice Michaela Kousalová. Podle ní by se muži neměli bát barev, byť v jejich případě jde hlavně o dosažení lesklých vlasů. Kromě barev jim doporučuje používat silné gely a parfémované krémy na vlasy, aby účes získal tolik požadovanou individualitu.



Pokud jde o barvy pro ženy, pak letos bude zářit hodně červená, ale i další odstíny. Módní jsou stejnoměrně barvené vlasy nebo použití melíru do přelivu. A protože nejen vlasy, ale také make-up dotvářejí konečný vzhled, je třeba dát slovo i vizážistovi: »Letos se připravte na kombinaci evropského líčení s orientálním. Proto jsou důležité výrazně zdůrazněné oči, ústa se líčí už méně. Make-up musí mít zlatavý nádech!« tvrdí Karel Pavlíček, umělecký vizážista značky Yves Saint Laurent.