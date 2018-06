Tříska bude hrát navzdory lékařům

"Zdůrazňuji, že pan Tříska nevyslyšel přání našich odborníků, kteří mu ordinovali několikadenní klid, a odešel v neděli z nemocnice na vlastní zodpovědnost," řekla iDNES mluvčí nemocnice Eva Jurinová.

"Po ošetření se jeho stav stabilizoval. Hůř se však pohybuje a další vyšetření ho ještě čekají," řekl předtím iDNES výkonný producent pořádající agentury Schok Michal Rychlý.

Tříska prý velmi težce nesl, že kvůli jeho zdravotnímu stavu muselo být zrušeno sobotní představení a žádné další už vynechat nehodlá.



"Pan Tříská se těší především na čtvteční benefici Krále Leara. Výtěžek z ní totiž poputuje na konto, ze kterého budou čerpány prostředky na opravu loni povodněmi postiženého parku Stromovka," dodala Magdalena Bičíková z agentury Schok.



Podle Jurinové nebyl herec po kolapsu v bezvědomí. Tříska prý byl na chvíli částečně ochrnutý, lékařům se ho ale podařilo rozhýbat a stabilizovat. Herec bude pod stálým dohledem lékařů.



"Má takzvaný kořenový syndrom. Jedná se o vyčerpání pohybového ústrojí z přetížení organismu."

Do 17. srpna se má uskutečnit ještě osm repríz úspěšné hry. V klasickém dramatu o tvrdohlavém králi a jeho třech dcerách hraje Tříska titulní roli. Za své výkony si vysloužil nominaci na prestižní cenu Thálie.

Všechna představení Krále Leara jsou kromě čtvrteční benefice vyprodána. Ze sobotní zrušené reprízy měla navíc pořídit záznam Česká televize. Král Lear má také koncem srpna hostovat na brněnském Špilberku a Spišském hradě.

Po úspěšné sérii loňských 50 představení dramatu Král Lear čekala letos na Třísku téměř stejná porce náročných večerů. Loni šestašedesátiletý vegetarián, pověstný svými ranními běhy pro zdraví, konstatoval, že na podobné zátěže bez možnosti alternace je zvyklý.

"Budu hrát jen šestkrát týdně, což je do jisté míry snadné. Kdybych byl v Americe, bylo by to osmkrát týdně, ale tady nejsou víkendová matiné zvykem," řekl tehdy Tříska.

Na Krále Leara, jímž se po 27 letech vrátil k českému divadlu, se Tříska těšil a považoval ho za výzvu, které nelze odolat. Pochvaloval si spolupráci s režisérem Martinem Hubou a odmítal názory, že by snad pro něj mělo být složité se po desetiletích pobytu v Americe naučit roli česky. "Kdybych musel, zvládl bych ji i estonsky," podotkl herec při jedné z besed.

Tříska letos také recitoval nezkrácenou verzi Máchova Máje, zahrál si ve snímcích režisérů Ondřeje Trojana a Davida Ondříčka Želary a Jedna ruka netleská a přijal roli ve filmu Jana Hřebejka Horem pádem, jehož natáčení má začít koncem měsíce.