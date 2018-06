Třísetmilionový jackpot se bude čtvrtit

Loterijní mánie vyvrcholila v pátek, kdy se před sázkovými kancelářemi tvořily dlouhé fronty. Obyvatelé 21 států Unie a hlavního města Washingtonu koupili za poslední tři dny rekordní počet sázenek, a tak se jackpot mohl vyšplhat až na 295 milionů dolarů.

Do front se postavili i lidé ze států, kde se Powerball nehraje. Například z New Yorku vyrazily davy do sousedního Greenwiche ve státě Connecticut, aby si zajistily sázenky. Kanceláře se obávaly, že losy nestihnou zpracovat, a tak dočasně příjem tiketů přerušily. Po několika hodinách je ale začaly přijímat znovu.

Správnými čísly vedoucími k pohádkové výhře jsou 17, 8, 42, 22, 47 a 21. Sázenky, na kterých byla tato čísla označena, podali jejich majitelé v New Hampshiru, Delawaru, Minnesotě a Kentucky.

Dalších pět lidí uhádlo prvních pět čísel bez dodatkového a zasloužili si tak odměnu sto tisíc dolarů pro každého (asi 3,7 milionu korun).