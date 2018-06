Tříletý chlapeček má svaly jako dospělý muž. Podle matky jen rád cvičí

Miluje běhání, skákání nebo třeba šplhání na horolezecké stěně. Podle jeho matky prý není žádná fyzická aktivita, kterou by Dash neměl rád a neužíval si ji. Díky svému sportovnímu zapálení už má dokonale vyrýsované svaly na břiše. Podle slov jeho matky vznikly náhodou.

„Nijak se o ně nesnažil. Prostě je měl. Všimla jsem si jich poprvé před šesti měsíci, když jsem mu vyměňovala plenku,“ sdělila Dashova matka Daily Mailu.

„Je ještě příliš malý na to, aby si uvědomoval, že má takové svaly a co to znamená. Ale on si cvičení užívá a miluje ho. Když sportuje, je šťastný,“ sdělila chlapcova matka, která sama cvičení miluje stejně jako Dashův otec. Myslí si, že lásku ke sportu zdědil po nich.

„Já i Dashův otec se rádi hýbeme. Ale Dashe to baví mnohem víc,“ chlubila se pyšná matka. Malý chlapec se prý velmi rychle zamiloval například do běhání. „Už ve dvou letech uběhl čtyři kilometry. Byla jsem překvapená, jakou má výdrž,“ sdělila s tím, že je na svého syna opravdu pyšná. Měla o něj strach, protože byl počat pomocí umělého oplodnění a narodil se o dva týdny dříve.

„Byl hodně malinký. Ale rychle rostl a už v deseti měsících začal sám od sebe chodit. Lezl po kuchyňské lince a měl spoustu energie. Je velmi šikovný. Když mu byly dva roky, vyrobili jsme mu na zahradě místo, kde se může vyřádit. Má tam vše potřebné k cvičení,“ doplnila.