Tříleté dítě si koupilo na internetu auto

Jack Neal si již ve třech letech dokázal vybrat růžový Nissan Figaro z kolekce Barbie. Objednal jej a z platební karty rodičů tím odčerpal 380 tisíc korun.

„Nemohli jsme pochopit, co se stalo. Nikdo z nás totiž nic nekoupil. Tak jsme to zkontrolovali a zjistili, že z našeho účtu na eBay bylo objednáno růžové auto Barbie za devět tisíc liber. Okamžitě jsme propadli panice,“ vyprávěla listu The Sun chlapcova matka.

Rachel Nealová se již následující den dopátrala rozuzlení. „Druhý den nám řekl: Koupil jsem auto. Bohužel, můžu za to já, nechala jsem totiž v účtu na eBay uložené heslo. Jack mačkal správná tlačítka a dostal se až do cíle,“ směje se dnes Rachel Nealová.

Její manžel John ihned zavolal majiteli a celou situaci mu vysvětlil. „Naštěstí se tomu zasmál a řekl, že dá auto znovu do aukce,“ dodala Nealová.

„Jakmile jsem se dozvěděl, že to koupil vlastně malý chlapeček, zrušil jsem jejich nabídku a znovu umístil auto do aukce. Je to sbírkový unikát a určitě se prodá,“ tvrdí majitel vozu Paul Jones.