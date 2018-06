Tříletá holčička z Číny denně vypije i 3 piva a vykouří 20 cigaret

Malá Ya Wen žije v azylovém domě se svými rodiči, kteří sbírají a prodávají odpadky. Minulý rok ji srazilo nákladní auto a holčička byla v ohrožení života. Probrala se až týden po nehodě, ale za pár měsíců se plně uzdravila.

Po návratu z nemocnice ji však rodiče nepoznávali. Podle její matky Gao se chovala jako dospělá. Našla ji, jak na záchodě tajně kouří cigarety, které kradla svému otci. "Ráda se i napije. Tři piva nejsou pro ni žádný problém," řekla Gao.

Holčička pro cigarety chodila i do místního krámku, kde jí je dávali na dluh. "Mysleli jsme si, že je kupuje otci," uvedl majitel obchodu. Po nehodě navíc Ya Wen odmítá dívčí oblečení. "Líbí se jí jen klučičí věci. Hrozně křičí, když jí to nechci kupovat," řekla Gao.

Otec malé kuřačky s cigaretami definitivně přestal a celá rodina se přestěhovala na okraj města v naději, že dceři pomůže i změna prostředí.

Na odvykací kůře je teď i dvouletý Ardi Rizal z Indonésie, o jehož kuřácké závislosti se v posledních dnech dozvěděl celý svět. Jeho rodiče ovšem neměli snahu syna kouření odnaučit.

I díky světové publicitě se do případu teď vložily indonéské úřady a Ardiho svěřili do péče sociálních pracovníků. "Díky terapii zaměřené na hru jsme jeho kuřáckou vášeň snížili z dvaceti na patnáct cigaret denně," citoval britský The Sun indonéskou úřednici.