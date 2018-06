Třicetiny Kristelové: mejdan na horách i prsten posetý granáty

"Do poslední chvíle nebylo jasné, jestli Martin na narozeniny dorazí. Nastoupil nedávno do mužstva Českých Budějovic a tak je to teď s jeho volným časem složitější. Naštěstí se hrálo zrovna v Plzni, odkud není do Mariánek daleko. Slavit moc nemohl, ráno v pět vyrážel zpátky do Budějovic na trénink. Kromě mých narozenin ostatně nebylo co slavit, v Plzni dostali nakládačku 5:1. Martin to bral naštěstí sportovně a tvrdil, že to přijít muselo, předtím totiž pětkrát vyhráli," líčí s úsměvem Kristelová.

O svém příteli mimochodem tvrdí, že ji neuvěřitelně rozmazluje, což znovu dokázal svým dárkem. Kateřině koupil k narozeninám starožitný prsten posetý granáty.

Kateřina Kristelová s partnerem Martinem Tůmou

"Miluju granáty, takže mi tím udělal obrovskou radost. Nejkrásnějším dárkem je pro mě ale fakt, že jsem našla chlapa, se kterým je mi dobře a se kterým jsem šťastná. Slíbila jsem mu, že trochu zvolním s prací a budu častěji s ním. Má teď v Budějovicích druhý domov, zařizuje si tam bydlení a potřebuje mě."

Zvolnit bude moci Kristelová alespoň v lednu, kdy nemá diář tolik nabitý prací. Navíc končí pořad Šedesátka na televizi Barrandov, který na střídačku s Kateřinou Hrachovcovou moderovala a tak práce ubyde i v tomto směru. Další nabídka ovšem visí ve vzduchu a moderátorka ji z pověrčivosti nechce zakřiknout. "Neřekla jsem o ní dokonce ani Martinovi. Když to vyjde, budu ráda, když ne, nebudu se hroutit z toho, že se neuživím. Jsem soběstačná holka, která si na sebe vždycky uměla vydělat a to i v době, kdy jsem rok nedostala v televizi žádnou práci," říká Kristelová. - čtěte Kalendář Kristelové je na světě. Právě v den jejích narozenin

Kmotr Klepl tančil až do rána

Do příjemného prostředí golfového hotelu v Mariánských lázních, kde ten den napadl první sníh, pozvala jen své nejbližší přátele a kamarády. "Chtěla jsem mít kolem sebe lidi, se kterými je mi dobře, takže tady nechyběla moje maminka, moje kamarádky, kolegové ani celý tým v čele s fotografem Filipem Matušínským, s nímž jsem pracovala téměř týden na novém kalendáři." Pečlivě si vybírala samozřejmě i kmotry kalendáře, kterými se stali Janis Sidovský s Pavlem Vítkem, Libor Šula a Bob Klepl. Toho chtěla Kateřina už dlouho poznat.

Kateřina Kristelová se svými kmotry - Pavel Vítek, Bohumil Klepl a Libor Šula

"Bob mě hrozně baví a připadá mi velmi charismatický. Potěšilo mne proto, že bez váhání kývl na nabídku pokřtít mi kalendář a obtěžoval se přijet až do lázeňského města," uvádí Kristelová.

Klepl, který se podobným akcím víceméně vyhýbá, se v hotelu náramně bavil do pozdních nočních hodin a dokonce i tančil. Na parket vyzval hned několikrát produkční pořadu Hádej, kdo jsem. Oblečen byl do bílého svátečního obleku a mimo jiné se svěřil, že nemá rád příliš hubené dívky.

"Kateřina se mi líbí, proto jsem tady. Nemám rád vychrtlé modelky, které nemají žádná těla," prohlásil Klepl. Role kmotra kalendáře se ujal premiérově a Kateřině mohlo být ctí, že na křest dorazil rovnou z natáčení nového seriálu Cukrárna, který vzniká pod režijní taktovkou Dušana Kleina.