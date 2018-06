Tři výherci půjdou na erotický veletrh

17:11 , aktualizováno 17:11

Sex je přitažlivý – to je jasné. Nejen pro radost, ale také jako dobrý kšeft. Jinak by nemohl mít stále větší úspěch veletrh Erotika Sex, který mohou příznivci erotiky navštívit už posedmé. Kromě osvědčených programů jako strip show, lesby show, travesti show skupiny Screamers, live show, se představí celá řada zahraničních účinkujících. V programu se opět objeví soutěže Miss Erotika, Miss Strip, Miss Lesby show nebo Miss Airbag. Tři soutěžící, kteří jako první uhodli, že míry nejznámější české pornoherečky Pauly Wild jsou 90-68-94, získávají na veletrh vstupenky.

