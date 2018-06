Tři minuty si čistilo zuby přesně 3 960 žáků

Na stadiónu vznikl rekord v čištění zubů.

Ředitel pořádající ústecké zdravotnické školy Milan Riedl uvedl, že smyslem akce nebylo jen překonat rekord, ale naučit děti i správnému čištění zubů. K tomu sloužil krátký "návod" ještě před začátkem společného čištění.Akce byla zároveň součástí kampaně Ústí nad Labem - město zdravého úsměvu. Během dvou let by měly studentky ústecké zdravotnické školy vyšetřit na 10.000 školáků z Ústí nad Labem ve věku od šesti do 12 let. Podle Riedla by se tak měl u dětí snížit výskyt zubního kazu a paradentózy.Ústecká zdravotnická škola pořádala první pokus o vytvoření rekordu v hromadném čištění zubů v říjnu 1999. Tehdy si na ústeckém Mírovém náměstí najednou čistilo zuby 750 studentů středních škol. Loni pak pokus opakovala v Praze.Držiteli světového rekordu ve společném čištění zubů jsou Bulhaři. Na jednom místě v jeden čas dokázali soustředit 8800 "čističů zubů".