Tři meluzíny

Dvě Meluzíny proháněly sněhové vločky kolem komína. Pískaly a čekaly,až se ustrojí babička. A najednou húúú! Objevilo se něco v šátku. A na tom šátku byl navlečený kulich. Na kulichu klobouk. A pod kloboukem vlály dvě dlouhé šály. »Babi, ty máš ránu!« smály se Meluzínky, až zapomněly foukat. »To bych řekla,« houkla Meluzína. Nadýchla se a vletěla do komína. Meluzínky se zatočily a huply za ní. Uvnitř zaskučelo, zapištělo a už byly zase venku. »A teď roztočíme kouře!« hvízdá Meluzína. Meluzínky nafouknou tváře a fučí ze všech sil. Motají modré, bílé a šedé kouře do klubíček. Dělají z nich chuchvalce, cucky a pucky. Komíny bafají, baf! baf! A některé se začnou kuckat. Pak se rozkucká i Meluzína. »No, babi, ať se nám neudusíš,« smějí se Meluzínky. »Nechce mi sloužit dech,« slzí Meluzína a motá se v kouři. »Sotva vám stačím. Počkejte na mě!« Jenže Meluzínky dělají, že neslyší. Ženou se napřed. Letí jako splašené a ještě se schovávají. »Hují! Hují!« proplétají se mezi větvemi stromů a mezi komíny. Letí, dokud se před nimi neobjeví vysokánský komín. Nedívá se nalevo ani napravo a valí se z něj kouř jako řeka. Meluzínky s ním zkoušejí zatočit, ale nejde to. K ouř si běží svou cestou. K omín si jich taky nevšímá a dovnitř je nepustí. Meluzínky letí Meluzíně naproti a žalují: »Babi, ten čahoun si s námi nechce hrát. A vůbec se s námi nebaví.« »To bych se na to podívala,« hučí Meluzína. »To by nám tak scházelo, aby nám poroučeli komíni. Jen co si vydechnu.« Meluzínky na chvilku zmlknou a Meluzína odpočívá. A pak húúú! Vletěla do komína i s kloboukem. Kouř se zavlní a trhá se na kousky. Komín se kývá jako tráva. Uvnitř to kvílí a skučí. Meluzína rozrazí dole železná dvířka a přibouchne je za sebou. Prásk! Ozve se rána jako z děla a komín přestane kouřit. »Babi, ty máš ránu,« diví se Meluzínky a nemůžou se na babičku vynadívat. Už jí neutíkají a letí vedle ní. Všecky tři skučí a kvílí jedna radost. A když Meluzína nemůže,táhnou ji každá za jednu šálu.