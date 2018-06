Tři děti, čtvrté na cestě, k tomu dvě zaměstnání

Má všeho hodně. Děti tři a čtvrté čeká. K tomu dva pracovní úvazky, jimž se dá sotva říkat poloviční. Jana Hradílková je totiž za prvé jednou ze dvou ředitelek občanského sdružení Gender Studies, které je částí veřejnosti tradičně považováno za sluj feministických saní, jejichž konečným cílem je kastrace všech mužů. Skutečnost není tak démonická. Sdružení, založené brzy po revoluci Jiřinou Šiklovou, chce v Česku mírovými prostředky přispět k budování "gender democracy", demokracie měřící stejným metrem lidem obojího pohlaví. Jana Hradílková je také českou reprezentantkou mezinárodní neziskové organizace Ášoka, jejímž posláním je vyhledávat a podporovat "sociální vynálezce a podnikatele" na celém světě. Kromě toho si ve svém volném čase příležitostně zahraje ochotnické divadlo v ansámblu, jehož většinu tvoří pouliční prostitutky, nebo tajně skládá básničky. Jejím zbuzanským domem procházejí aktivity různých nevládních organizací, dostaveníčka si tu dávají kamarádi ze staré undergroundové party. Stará se o psa, o morče i o jednu slepici, s jejímiž mateřskými pudy hluboce cítí. Má toho opravdu hodně, někdy až po krk. Ale nestěžuje si.* Teď asi přece jenom budete muset v práci na čas vysadit. Tím spíš, že je vaše těhotenství rizikové. Předpokládám, že vás kvůli němu váš feministický zaměstnavatel nediskriminuje...Ne že by mi za to v práci spílali. Diskriminovala jsem spíš sama sebe, když jsem svůj stav nebrala moc na vědomí. Až po čase jsem si řekla, že bych měla ubrat a kdyby to vadilo, můžu klidně z funkce ředitelky odstoupit.* Čekal bych, že takový ústav, jako je Gender Studies, má pro případ otěhotnění svých zaměstnankyň nějaké vzorové pracovněprávní know-how.Pokud má, neměl ho zatím příležitost uplatnit. Za ta léta existence Gender Studies nestačila žádná pracovnice přijít do jiného stavu. Zhruba jedenáct mladých dam či dívek, a otěhotní ta dvanáctá, totiž já - čtyřicetiletá teta.* Co na to kolegyně feministky říkaly?Musím předeslat, že jsem to těhotenství neplánovala. Když vyšlo najevo, ptaly se mě kolegyně, zahraniční aktivistky nevyjímaje, při lehké soukromé konverzaci, jestli to hodlám nějak řešit. "Na můj vkus máš těch dětí trochu moc," zaslechla jsem dokonce. Jinými slovy: chtěly vědět, jestli půjdu na potrat.* A divíte se? Copak boj o právo ženy na potrat není jedním z aktuálních témat feministického hnutí?Vždyť to taky patřilo do mojí agendy. Úkolem Gender Studies je v tomto i v řadě jiných případů pokoušet se o formulaci kolektivní reflexe problému. Byla to pro mě docela zajímavá konfrontace mého individuálního názoru s kolektivním stanoviskem. Ani na okamžik mě nenapadlo, že bych měla jít na potrat.* Jak na zprávu o vašem těhotenství reagoval váš druhý zaměstnavatel, mezinárodní nezisková organizace Ášoka, sídlící v USA?Pan prezident mi poslal osobní blahopřejný dopis.* To je hezké, ale situaci to neřeší. To přestane Ášoka v Česku na nějaký čas působit, když jste její první a jediná reprezentantka na našem území?Požádala jsem lidi z ústředí o úvazek adekvátní mé situaci. Navrhla jsem, aby mi zřídili dvě místa pro asistenty, kteří by vyřizovali agendu pro Česko i Slovensko, které jsem teď dostala na starost také, abych se mohla věnovat jenom koncepční práci.* No a?Vyhověli mi - byla to otázka dvouhodinové konverzace.* Pojďme od osobních k nadosobním cílům. Pracovala jste v Gender Studies v jeho počátcích. Po letech jste se tam vrátila, dokonce do vedoucí funkce. Můžete tedy posoudit, co se za deset let povedlo.Začínaly jsme na koleně, bez zkušeností. Když jsem po dohodě s Jiřinou Šiklovou nastoupila, ocitla jsem se před hromadou knih a lejster, darovaných ze Západu. Mým úkolem bylo vytvořit z této haldy specifickou informační základnu orientovanou na problematiku žen. Cílem bylo na počátku prosadit gender studies jako univerzitní obor a vnést takto i jinak do společnosti citlivost k těmto otázkám. Obojí se podařilo. Z hmatatelných úspěchů organizace bych uvedla zřetelný posun obecného posuzování násilí na ženách - s praktickým dopadem v podobě vzniku azylových zařízení pro ženy trpící domácím násilím. Zároveň si uvědomuji, že by nebylo od věci začít konečně mluvit také o specifickém násilí na mužích, především o násilí psychickém... Naopak ne zcela se nám zatím daří například zlepšovat postavení žen na našem pracovním trhu a v politice. Ale aby nedošlo k nedorozumění: Gender Studies se nedá chápat jako klasická lobbystická firma. Pouze střádá a připravuje informace, provokuje diskusemi o tabuizovaných problémech a poskytuje prostor těm, kteří cítí potřebu o nich hovořit. Reálné společenské změny - to jsou pak jen takové příjemné "vedlejší" účinky. Nicméně vidíme, že Česko má v tomto směru ještě velké rezervy, neřkuli možnosti.* Pořád slýchám, že gender studies a feminismus jsou nepotřebný import ze Západu. Prosperuje jen díky umění úzké skupiny lidí učinit se potřebnými.Právě těch deset let zcela jasně prokázalo, že feminismus a gender studie u nás nejsou exkluzivním oborem, vymyšleným pro obživu několika lidí. Fungují na základě společenské poptávky. Na takzvaný český feminismus nemá patent pouze pár nemlčících žen - feministek. Je to neuralgický bod, na který pořád všichni narážejí, mluví o něm, aniž by kdy měli co do činění s feministickým hnutím. V každém druhém rozhovoru s nějakou výraznou ženskou osobností se objeví otázka: co říkáte na feminismus? Je to už takové novinářské klišé bez obsahu. "Nic proti němu nemám", říká zpravidla osobnost, "ale není to můj problém. Já jsem ráda, když mi muž pomůže do kabátu... " V gender studiích jde prostě o kritické vnímání toho, jak funguje vztah a dělba rolí mezi muži a ženami v rodině a v širším společenství, což se samozřejmě historicky i geograficky mění.* Máte pravdu. O feminismu se u nás opravdu mluví, byť i ve stereotypech. Zato Ášoku a její "sociální podnikatele" téměř nikdo nezná. Oč tedy jde?V podstatě o to, aby nad životy lidí neměly moc instituce, aby na nich občané nebyli závislí. "Podnikatelé obecného prospěchu" sociální podnikatel je nešťastný překlad - nacházejí v nejrůznějších oborech nové cesty k tomuto stavu. Ášoka je vyhledává a těm, kteří o svém projektu dokáží přesvědčit, uděluje stipendia.* Ášoka - to znamená vy?Na mně je jenom předvýběr kandidátů. S nimi dělám první rozhovory. Následuje pět dalších, u nichž já už nejsem. Je to husté síto.* To se vám ti kandidáti nabízejí sami?Taky. Využívám však i síť svých nominátorů.* Můžete uvést pár takových úspěšných průkopníků?Vůbec první, kdo u nás stipendium od Ášoky dostal, byla Petra Vitoušová na svůj Bílý kruh bezpečí, svépomocné sdružení pomáhající obětem znásilnění. Dala dohromady dobrovolníky: oběti, kriminalisty, psychology, viktimology, sympati zanty... Druhá byla Hana Malinová a její Rozkoš bez rizika snažící se podchytit komunitu pouličních prostitutek a vnést do ní určitá pravidla a jistoty.* Poslyšte, nesnažíte vy se vzhledem k tomu, že vězíte druhou nohou v Gender Studies - nutit ústředí Ášoky samé průkopnice feministické ražby? Nejde o konflikt zájmů?No dovolte? Takový stipendista Milan Cháb je velký macho ze Šluknovského výběžku, otec sedmi dětí, jež má s několika ženami. Jeho projekt dělá z bývalých mentálně postižených chovanců občansky habilitované lidi, kteří nepotřebují ústav, ale individuální servis. Co to má společného s feminismem? Nebo takový Český svaz ochránců přírody Kosenka starající se o obnovu rozmanitosti květeny zdevastovaných valašských luk?* Dobře. Nejsou však stipendisté Ášoky spíš excentrici, kteří se sice skvěle vyjímají na stránkách novin, ale jejich společenský význam je minimální?Naopak. Leccos z toho, s čím začínali jako bílé vrány, se dnes dělá vcelku běžně. Louky už kosí a nechává spásat ovcím nejen Kosenka. Nebo příklad Martiny Těmínové. Založila Sananim - jednu z prvních terapeutických komunit narkomanů, založených na partnerském, nikoliv autoritativním principu. Dnes pracuje na jiné úrovni, věnuje se celostátnímu systému protidrogové péče. Ovšem podobných zařízení, jako je Sananim, u nás už existuje asi osm. Tak takhle asi by Ášoka měla fungovat.