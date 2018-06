Tři Češky za (velkou) vodou

Překročily oceán a pak se ocitly za vodou. V pravém i přeneseném slova smyslu. Tři trnité cesty za věhlasem. A také posměchem. Obojí světového rozměru.Na začátku jejich kariéry stál trestný čin. Každá z nich - Madeleine Albrightová, Ivana Trumpová i Martina Navrátilová - se musela dopustit podvodu vůči tehdejším zákonům, aby mohla vyrazit za úspěchem. Malou Madlenku Korbelovou tajně a nezákonně odvlekli její rodiče z rodné země. Ze země, kde její rodině hrozila smrt nebo živoření. Krásná lyžařka Ivana Trumpová se musela podvodně vdát za valutového cizince, aby tímto manželstvím získala vstupenku na svobodu - rakouský cestovní pas. Z domova se rozhodně nemohlo svobodně cestovat. Devatenáctileté Martině Navrátilové pošeptal otčím před její cestou do Ameriky: "Nevracej se." Požádala tam o politický azyl, protože v rodné zemi o rozvoji talentu rozhodovala přízeň či nepřízeň komunistických pohlavárů. Všechny měly pádné důvody ke zločinu. A všechny byly potrestány úspěchem. Za žádnou z nich nepřišel sám. Každá tvrdě, velmi tvrdě pracovala na poli svého zájmu: politického, sportovního a společenského. Jedině takový a žádný jiný recept na úspěch neexistuje. Popelky se nerodí. Pohádky se jen vyprávějí a zázraky se nedějí. I když ...Narodila se prý slaboučká. Museli ji dát do inkubátoru. Nikdy potom už takovou velkou pomoc nepotřebovala. Nebo se alespoň zdá, že žádná překážka pro Ivanu není dost velká. Přišla na svět v tehdejším Gottwaldově před padesáti třemi roky. Otec si brzy povšiml jejího pohybového nadání a začal ji učit lyžovat. Už v šesti letech vyhrála své první závody ve sjezdu. Ve dvanácti ji pak ambiciózní rodiče dali do sportovní lyžařské školy. A Ivana Zelníčková vyhrávala dál. Krásná šedesátá léta jela v plné parádě a krásná Ivana se - tak jak to později dokázala všude - stala součástí pražské smetánky. Znala Karla Gotta, Jiřího Štaidla... Socialistické Československo jí však bylo brzy malé. Formálně se provdala za Rakušana Alfreda - manželství trvalo dva roky. Pak Ivana odcestovala do kanadského Montrealu za svou studentskou láskou z lyžování. A triumfu už byla velmi velmi blízko. Svatba roku s multimilionářem Ronaldem Trumpem se devět měsíců poté, co se potkali, stala newyorskou společenskou událostí číslo jedna. Ivana opět vstoupila rázně a bez rozpaků mezi americkou smetánku. A už nikdy odtud nezmizela. Ani tehdy, když ji a tři děti po třinácti letech Ronald opustil. Uměla se navíc postarat o peníze: rozvodem získala 25 milionů dolarů. A po krátkém smutku také novou chuť a razanci do života. Založila si své vlastní podnikání - firma Ivana se stará o "písmena". Ivana píše sloupky do novin a časopisů, knihy vzpomínek, a zejména radí: jak přežít rozvod, jak vystupovat z auta, jak najít novou sílu, jak neztratit rozum. Druhá část firmy bohatne na módě - vyrábí oděvy, parfémy, šperky a doplňky. Pravděpodobně nejbohatší Češka současnosti se potřetí vdala a potřetí se rozvedla. Přesto, že se celý život věnovala módě - nejprve jako modelka a poté jako návrhářka - přesto je často označována za nejhůře oblékanou celebritu světa.Na skútr nasedala obkročmo. Ne jako dámy šedesátých let, v jehličkách a překládaných drdolech. Přitiskla se na záda svého otčíma a vyrazili. Víkend co víkend - za tenisem. K cihlové barvě antuky přivedl Martinu Navrátilovou druhý manžel její matky - Miroslav Navrátil. "Martině, když jsem ji poznal, bylo dva a půl roku, měla velké oči a moc toho nenamluvila," vzpomíná dnes. "Ale kamarádi jsme byli hned. Hrál jsem jí loutkové divadlo, chodili jsme spolu na houby a hráli tenis." Martina měla ráda domov. V devatenácti, když emigrovala do Spojených států, se málem zbláznila steskem. "Neuvědomovala jsem si tehdy, že ty roky, které ztratím tím, že nebudu žít doma, už nikdy nedostanu zpátky." Razantní tenistka s chlapecky vypracovaným tělem přetloukala stesk hamburgery. Dopomohla si tak jen k desetikilogramové nadváze, a stesku neubývalo. Americké začátky však neměla Martina těžké jen proto, že se jí stýskalo. Američané ji neměli rádi. Nadávali jí do komunistické holky a vyčítali jí, že se zdobí zlatými řetízky. Tři roky po emigraci stála na vrcholu. Vyhrála Wimbledon a stala se světovou jedničkou v ženském tenisu. Na samé špici zůstala celých šest let. Na přízeň Američanů však ještě chvíli čekala. Poté, co Daily News zveřejnily informaci o její homosexualitě, měla "na triku" další důvod k odsuzování. Tentokrát nezaváhala a veřejně se postavila za práva homosexuálů. Bezpochyby tím ztratila stovky tisíc, možná miliony dolarů od pruderních sponzorů, ale nelitovala. Když na konci osmdesátých let - i díky jejímu postoji - přestala být homosexualita vnímána jako společensky škodlivá, situace se otočila. "Šla jsem na kurt a lidi tleskali, až jsem měla husí kůži. Měli mě rádi víc, než jsem si zasloužila. Nejspíš začali věřit v mou čestnost a chápat můj boj," píše v knize Já, Martina. S tenisem se Martina symbolicky rozloučila vroce 1994 v Madison Square Garden před sedmnácti tisíci diváky. Kromě medailí měla tenisem "vyděláno" 21 milionů dolarů a 60 milionů za další aktivity. Začala jezdit po světě, v Africe fotografovala zvířata, přemýšlela o umělém oplodnění, věnovala se charitě..., ale tenis jí ze života nezmizel. Aspoň ho komentuje pro stanice HBO nebo BBC. Na kurty se vrací znovu a znovu. "Tenis je teď pro mě opravdu jen zábava, a ne život," řekla loni Lidovým novinám.Její jméno je vlastně přezdívka. Tou obdařila malou Marii Janu Korbelovou její babička. Líbil se jí totiž film Madla z cihelny, kde hlavní roli hrála Lída Baarová. Příběh Madeleine Albrightové je dokonalým naplněním amerického snu. I když doopravdy chudá - jak takový sen vyžaduje - nebyla nikdy. V roce 1937 se narodila do rodiny československého diplomata Josefa Körbela. V roce 1941 uprchl i s rodinou před Němci do Londýna. Po válce si rodina změnila jméno na Korbelova a vrátila se do Československa. Jen na skok. Brzy emigrovali znovu. Tentokrát před rudým režimem a rovnou do Ameriky. Madlence bylo jedenáct roků, když se usídlili v Denveru. "Nejsem moc chytrá, ale pracuji velmi intenzivně," řekla o sobě mnohem později. A přesně v tomto duchu se odvíjí její kariéra. Po promoci se vdává za syna z prominentní rodiny tiskových magnátů Josepha Albrighta. Ten ji za dvacet let, kdy už spolu mají tři dcery, opouští a Madeleine to velmi těžko snáší. Pomáhá jí práce. Do politiky se pouští na plný plyn. Absolvuje krok za krokem kariéru, která ústí v pozici velvyslankyně USA v OSN a později na post, který dosud nezastávala žádná žena. Stává se ministryní zahraničí USA. Dostihuje ji pověst tvrdé, nekompromisní osoby. Den poté, co byla jmenována do funkce ministryně, si Madeleine jako zázrakem "vzpomíná", že její rodina má židovský původ. Američané jsou šokováni. Jejich nová ministryně je Židovka. Navíc spolu s celou rodinou konvertovala za války ke katolicismu. Madeleine však všechno ustojí. Svůj dosud nejvyšší politický post opouští spolu s Billem Clintonem loni v lednu. A hned nastává rvačka o práva na vydání její autobiografie. Nabídka zní na jeden milion dolarů. Madeleine ani teď, v pětašedesáti letech, nezůstane chudá. A do smrti bude slavná. Česká rodačka změnila dějiny největší mocnosti světa. A to o sobě nemůže říct každý.IVANA TRUMPOVÁ je spokojená. Na bývalém manželovi vysoudila 25 milionů dolarů.