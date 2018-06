Tři čepice

Byla zima a na zachumelený kopec Doutnáč lezly dvě čepice. Červená a modrá. »Špatně se jde,« vzdychla jedna, »moc špatně. Tohle není cesta pro trpaslíky. Ta je leda pro medvěda.« »A dolů to nebude lepší,« odfukovala druhá. »Proč tam vlastně lezem, to nevím.« »Jdeme se rozhlížet do daleka,« odpověděla červená čepice a šlapaly dál. Pod čepicemi byli dva trpaslíci a bořili se do sněhu až po bradu. Když se vyhrabali na kopec, seděla tam na saních žlutá čepice. Pod ní byl třetí trpaslík, kýval krátkýma nohama a koukal, jako když mu ulítly včely. »Co tak smutně, trpaslíčku?« zeptal se ten s modrou čepicí. »Ale, marně mluvit.« »Podívej, jaký je odtud krásný rozhled,« ukazoval druhý trpaslík. »Ale, marně mluvit.« »Neříkej pořád ale,« povídá ten v modré čepici, »co ti chybí? My musíme dolů šlapat pěšky a ty si pojedeš jako pán.« »Nepojedu,« vrtěl hlavou trpaslík. »Proč bys nejel, když máš sáňky?« »Protože jsem prcek.« »My jsme taky prckové a nevadí nám to. Čím jsme menší, tím jsme hezčí. Trpaslíkům nevadí, že jsou malí.« »Vadí,« řekl trpaslík na saních. »Já jsem totiž nejmenší.« »Možná že ne,« povídá ten v červené čepici. »Pojď se postavit vedle nás a přeměříme se.« Trpaslíci se postavili do řady a dívali se na čepice. »Tak co?« zeptal se ten v modré. »Tak nic. Takhle se to nepozná, protože na sebe nevidíme,« řekl trpaslík ve žluté. »A jak se to pozná?« zeptal se ten v červené. »Jedině na sáňkách,« posadil se trpaslík na saně a ukazoval si na nohy: »Podívejte!« »Co máme vidět? Máš teplé botky jako my a to je všechno.« »Jo, jenže s nimi nedosáhnu na zem,« kýval ve vzduchu nohama trpaslík. »A když nedosáhnu na zem, nemůžu řídit. A když nemůžu řídit, musím z kopce šlapat pěšky. A to bude hrozná cesta. Ach jo.« »Žádné strachy, trpaslíčku, já tě svezu,« sedl si za něj ten v modré čepici. Podíval se na krátké nohy a smutně řekl: »Tak tě nesvezu.« »Vidíš,« otočil se k němu trpaslík ve žluté čepici, »co jsem říkal? Musím šlapat pěšky.« Nakonec za ně nasedl ten v červené čepici a vesele zakřičel: »Trpaslíci, držte si čepice! Jedeme z kopce!« Odstrčil se nohama od země a všichni tři ujížděli, jen to frčelo.