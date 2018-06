...trhat, sušit a řezat

nejvyšší čas...Nejen baby kořenářky, ale i kuchaři vědí, že právě v letním období má řada léčivých i kořeninových bylin nejvyšší obsah účinných látek. To platí jak na zahradě, tak za plotem, protože řada bylinek vyroste sama, bez rýče a konve. Po ránu, jen co oschnou kapky rosy, můžete sklízet lístky meduňky, saturejky, bazalky, tymiánu a mateřídoušek nebo yzopu. Sklizeň máty, tymiánu nebo majoránky si usnadníte, když odstřihnete celou rostlinu a lístky po uschnutí stáhnete ze stonku. Mladé, čerstvě rozvinuté květy (například řimbaby, růže, anýzu, levandule či měsíčku) se sbírají v poledne. Hned po otrhání dejte lístky i květy sušit na teplé a dobře větrané zastíněné místo - sluneční svit bere listům vonné silice. Natrhané bylinky můžete dát i do sušičky, mikrovlnná ani klasická trouba se však jako sušák příliš nehodí. Jakmile otrháte třešně, je načase proklestit koruny: v období těsně po sklizni totiž ani náchylným odrůdám nehrozí nebezpečí klejotoku (chorobné vytékání pryskyřice z poraněných kmenů). Z korun odstraňte větve nemocné či poškozené a zastíněné nebo skloněné dolů k zemi.