Třetina Američanů si po ochodu z veřejného WC neumyje ruce

Z výsledků plyne, že si při odchodu z toalety umylo ruce asi 67 procent ze sledovaných osob v New Yorku, San Francisku, Chicagu, Atlantě a New Orleansu a že ženy byly o něco čistotnější než muži. Nejhůře přitom dopadl New York, protože na tamějších nádražích Grand Central a Penn si umyla ruce jen polovina uživatelů WC.Mikrobiologové na konferenci opakovali, že mytí rukou pomáhá předcházet nemocem. Podle nich je právě na veřejných toaletách velké riziko nakažení choroboplodnými zárodky. "Mytí nic nestojí, je to jednoduché a funguje to," prohlásila Julie Geberdingová z Centra pro kontrolu nemocí a prevenci."Jestliže bychom si vždy ruce umyli, byli bychom mnohem méně nachlazení." Geberdingová se ale nedomnívá, že její výzva nalezne příliš velký ohlas; před čtyřmi roky totiž společnost publikovala studii, která po zjištění odstrašujících výsledků žádalaveřejnost o dodržování hygieny, ale od té doby se prý situace ještě zhoršila.