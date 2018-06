Třetím kandidátem na vyhazov je Petr

PETR ZVĚŘINA



Věk: 27 let



Povolání: grafik



Bydliště: Praha



Počet hlasů při postupu: 9 318



Záliby: muzika, DJing



S čím jdu do vily: se smyslem pro humor



Na co se těším: na legraci



Co udělám s výhrou: rozumně bych investoval



Životní postoj: kolik v poli čmeláků, tolik v těle boláků



Znamení zvěrokruhu: Panna



Z vily odešel po Duelu s Emilem 17.9. Dostal 33 689 hlasů, Emil 253 917 hlasů.