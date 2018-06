Třetí SuperStar znovu ulovila Klezlu s Hejmou

Hejma seděl společně s textařkou Gábinou Osvaldovou, skladatelem Ondřejem Soukupem a producentem Milanem Hermanem v porotě první SuperStar, která vynesla na výsluní Anetu Langerovou. Účinkování v následující řadě pak odmítl.

"Jak říká Švejk, situace na frontě se mění každou chvíli, a stejně tak to je i v případě Novy. Nyní jsme se dohodli bez problémů," vysvětlil zpěvák kapely Žlutý pes svůj návrat.

Klezla přišel do soutěže Cěsko hledá SuperStar v druhé řadě, v níž se k Osvaldové a Soukupovi přidal textař Michal Horáček. Ve finále uspěl Vlasta Horváth, ovšem u posluchačů měl větší komerční ohlas poražený Petr Bende.

Prodeje desek zpěváků spjatých s druhou sérií nedosáhly takových úspěchů jako v případě první řady, nicméně Nova odmítá, že by za změnami ve formátu soutěže byly obavy z opakování rozpačité situace.

Zpěvačka Ilona Csáková bude nováčkem mezi porotci. "Nejsem zlý typ, který by se s chutí pásl na rozpacích ztrémovaných chudáků. Pouštět hrůzu určitě na nikoho nechci," usmívá se Csáková. - více zde

Do soutěže se letos přihlásilo 7643 lidí ve věku 15 až 26 let, jak zněla věková hranice. Nova tak chce najít nový talent podobný Langerové. "Typickým přihlášeným je dívka ve věku 16 let," podotkl generální ředitel TV Nova Petr Dvořák.

Třetí SuperStar začne na počátku podzimu, finále se uskuteční v prosinci. Oproti minulým ročníkům se uskuteční jen jeden centrální casting, odpadnou regionální výběrová kola. "Bude to tak proto, aby někdo neříkal, že byl znevýhodněn," uvedl Dvořák.

Podle něj byla ve hře i varianta koupit formát Star Academy, ale nakonec se televize rozhodla pro odzkoušený model, mimo jiné i proto, že konkurenční Prima pohořela u diváků s úpravami v druhé řadě reality show VyVolení.

Rozpočet třetí SuperStar bude nižší než u předcházejících ročníků. Nova tvrdí, že za nižším rozpočtem není snaha šetřit. "Vzhledem k úspěchům první a druhé řady se nám podařilo vyjednat lepší podmínky s majiteli licence," vysvětlil Dvořák.

"Nehodláme šetřit ani na živých show ani na živě vysílaném semifinále. Pokud si myslíte že jsme zmenšili porotu a vzali jen jednoho moderátora proto, abychom ušetřili, tak v tomhle se nám to určitě nepodařilo."

Už dopředu Nova avizovala, že opustí koncept dvou moderátorů. Po Laďce Něrgešové, která soutěž uváděla nejprve s Ondřejem Brzobohatým a pak s Petrem Holíkem, bude hybatelem dění Leoš Mareš. - více zde

Mareš bude mít větší volnost. "Dříve byly texty pro moderátory předem napsané a striktně vyžadované. V mém případě chtějí využít moji schopnost něco napsat," říká Mareš. "Tím ale nechci nějak zvyšovat svoji důležitost, moderátor je v téhle soutěži v pořadí důležitosti až za soutěžícími a porotou. Já jsem jenom pojítko."

Ani třetí řada SuperStar nebude ochuzena o populární Hvězdnou pěchotu. "Zůstane, protože je velmi úspěšná," potvrzuje Dvořák. "Ostatně je to náš vynález, který se teď používá i v jiných zemích, takže není důvod Hvězdnou pěchotu nezopakovat."