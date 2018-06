Třetí řada VKV končí svatbou, podívejte se na exkluzivní fotografie

K oltáři dokráčí seriálový pár Anna Pešková (Hana Holišová) a Petr Černý (Daniel Bambas), kteří spolu vychovávají dceru Libušku. Pro hlavní hrdinku, herečku Hanu Holišovou, to byla svatební premiéra. Podobnou veselku totiž zatím na vlastní kůži nezažila.

"Zážitek to byl určitě inspirativní a zajímavá zkušenost. V jednu chvíli jsem si vzpomněla na rodiče, uvědomila jsem si, že by možná rádi už něco podobného zařizovali a prožili, ačkoli já sama se zatím k podobné akci nechystám," směje se představitelka Anny Peškové.

V šatech, které pocházejí z dílny návrhářky Taťány Kovaříkové, se cítila dobře, trémě se ale nevyhnula. "Ačkoli se běžně v divadle oblékám do nejrůznějších kostýmů, tohle bylo přece jen trochu jiné, cítila jsem určitou nervozitu, která obvykle na svatbách panuje, cítila jsem i jistý slavnostní ráz. A okamžik, kdy slyšíte z vlastních úst "ano", je opravdu nezapomenutelný a zvláštní," připouští.

I když se tedy do vdávání nehrne, o své pohádkové svatbě, kterou jednou bude chtít prožít, má jistou představu. "Zažila jsem krásnou svatbu svých kamarádů - v létě, svatbu s obřadem pod širým nebem, mezi stromy na louce, pohoštění zcela neformální, s grilováním a obloženými mísami, v neformálním, ležérně slavnostním oblečení… Byl to nádherný den plný přátelství a lásky, taková svatba, když už se ptáte, by se mi vlastně asi moc líbila," uzavírá herečka Hana Hališová.

Zuzana Dřízhalová a Hana Holišová Hana Holišová a Daniel Bambas

S třetí sérií Velmi křehkých vztahů se loučí také herečka Dana Morávková, která v seriálu hrála od jeho úplného začátku. Důvodem je nabídka z konkurenční Ordinace v růžové zahradě. VKV budou pokračovat novou řadou po prázdninách.