Třetí řada SuperStar? Až po pauze!

Předsedu poroty Michala Horáčka soutěž pro vyhledávání pěveckých talentů velmi nadchla. I když finálové boje jsou teprve v plném proudu, už nyní přiznává, že po ukončení letošního ročníku mu bude SuperStar chybět.

"Až soutěž skončí, bude mi to líto. Příští rok ale nové kolo zřejmě nebude, protože to už by bylo jen drancování talentů v Čechách," tvrdí Horáček.

Karel Gott si myslí, že vítězové z prvního kola měli dostat víc času, aby se na české hudební scéně pevněji zabydleli. Zároveň ale tvrdí, že stejnou příležitost by měli dostat i další talentovaní zpěváci.

"V této otázce se musím vyjadřoval opatrně. Nechci, aby mě někdo podezíral z toho, že nepřeji úspěch novým zpěvákům a potencionálním konkurentům. Na můj vkus je ale možná všechno moc rychlé. Vítězové z prvního kola se totiž ještě na české hudební scéně pevně neetablovali, a už je od nich pozornost odváděna k dalšímu kolu. Když je toho najednou moc, tak se zájem publika otupí. A já skutečně přeji úspěch všem mladým lidem, kteří mají možnost na pěveckém poli vyniknout. Je dobře, že SuperStar existuje. Jen to tempo by mělo zvolnit," zdůraznil Karel Gott.

Podobný názor zastává i další člen poroty a hudebník Ondřej Soukup. "Možná by bylo dobře dát si na rok nebo dva oddech. V tom kolega Horáček vyslovil moudrý názor. Má pravdu, že by během dvou dalších let dorostly další talenty. Prostor pro pěvecké talenty je v Česku totiž dosti limitován. Na druhé straně by se ale přerušila kontinuita, která nyní vznikla," zamyslel se Soukup.

Houslový virtuóz Pavel Šporcl na svém turné hostí skvělou loňskou finalistku SuperStar Martinu Balogovu. Také on tvrdí, že se mělo počkat už s letošním ročníkem soutěže.

"Už na začátku se mi zdálo, že další kolo soutěže bylo vyhlášeno zbytečně brzy. Po skončení letošního klání by si soutěž rozhodně zasloužila přestávku. Domnívám se ale, že naše názory nejsou moc důležité. O budoucnosti SuperStar se bude rozhodovat na Nově a především záleží na divácích, zda-li budou mít o další kolo zájem," usmál se Šporcl.