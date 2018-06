Třetí českou SuperStar je Zbyněk Drda

Zbyněk Drda a David Spilka budou hosty iDNES.cz v úterý od 12:30.

Letošní finále probíhalo v jednom dni. Začalo v neděli 17. prosince v osm hodin večer, kdy Spilka s Drdou společně zazpívali písničku Dancing In The Street, kterou proslavili David Bowie s Mickem Jaggerem. Pak následovala tři sóla pro každého z nich.

První píseň Srdce pátrají, kterou napsal Honza Horáček a otextoval Radek Šlangal, byla pro oba povinná. Následovala oblíbená píseň z minulých kol, třetí skladbu si finalisté mohli vybrat zcela libovolně.

David Spilka nejdřív zvolil Behind Blue Eyes od skupiny Limp Bizkit, Zbyněk Drda si vybral Can You Feel The Love Tonight od Eltona Johna. Na závěr Spilka zazpíval hit Davida Kollera Chci zas v tobě spát, Drda romantickou píseň Mandy.

Ačkoliv Spilka hned v úvodu prohlásil, že jsou se Zbyňkem kamarádi a finálový večer si chtějí hlavně užít, vyrazili do boje naplno a snažili se ze sebe vydat to nejlepší.

Porota tentokrát chválou a komplimenty nešetřila, ocenila především viditelnou snahu obou finalistů stále se zdokonalovat a Spilkovi dokonce odpustila i malý výpadek v textu. "Máš velký hlas, velké srdce a velkou budoucnost," řekl na adresu Spilky Ondřej Hejma. "Utíkejte na ta prkna, která znamenají svět," chválil zase Drdu Eduard Klezla. Hodnocení pak Hejma ukončil slovy: "Tohle je nejlepší finále, které v dějinách SuperStar pamatuji!"

O vítězi rozhodli po jedenácté hodině večer svými esemeskami diváci televize Nova. "Pokusím se vás nezklamat," prohlásil po vyhlášení výsledků dojatý Zbyněk Drda, který si stejně jako jeho předchůdci Aneta Langerová a Vlastimil Horváth vyzpíval možnost vydat debutové album u firmy SonyBMG.

Na programu závěrečného večera bylo také vyhlášení vítěze anticeny Hvězdná pěchota. Stal se jím milovník německé kapely Rammstein Štěpán Fadrný, který z rukou Leoše Mareše převzal CD své oblíbené kapely a diváky v Malé sportovní hale na pražském Výstavišti potěšil i hudební ukázkou.

Drdovi věřil astrolog i sázkové kanceláře

David Spilka a Zbyněk Drda radikálně rozdělili fanoušky SuperStar. Emotivnější rocker Spilka s typickým šátkem na hlavě okouzlil drsným hlasem a pohybovými vlohami spíše starší diváky, stoický a uhlazený Drda vždy šetřil gesty, svými blond vlasy a nevinným úsměvem uhranul především teenagerky.

Drda byl horkým favoritem nejen podle sázkových kanceláří - jeho kurz na vítězství byl ve čtvrtek podle Tipsportu 1,3:1, kdežto Spilkův 3:1, ale také astrologa Milana Gelnara. - čtěte zde Kdo byl váš favorit? Hlasovali jste ZDE

Spilka s Drdou v uplynulých měsících z boje vytlačili přes sedm a půl tisíce rivalů, včetně Leony Černé, Terezy Najdekrové, Soni Pavelkové, Karolíny Pavlíkové, Barbory Zemanové, Aleše Burketa, Romana Lasoty a Martina Ševčíka, kteří byli vyřazeni v předchozích finálových kolech.

Všech deset původních finalistů soutěže se potká ještě na speciálním vánočním koncertě, který se bude 20. prosince natáčet na Barrandově. Koncert ze záznamu odvysílá televize Nova 25. prosince.