Trest za pomluvu Šafránkové je přísnější

Soud dvojnásobným trestem kárá fotografa Supru za jeho neprofesionalitu. Jako novinář musel předpokládat, že jeho informaci redakce může otisknout, tvrdila státní zástupkyně.

Ústní pomluva, za níž byla odsouzena jeho švagrová, se vinou Janouška dostala do novin. Bulvár tak otiskl, že herečka měla problémy s alkoholem a že ji manžel terorizuje.

Manželé Libuše Šafránková a Josef Abrhám k soudu tentokrát nepřišli. Jednání se účastnila pouze hereččina sestra Miroslava.

Proti rozsudku už není odvolání.

Super lhal, přiznali obžalovaní

Jiří Janoušek a jeho švagrová Jana Čapčuková čelili obžalobě poté, co bulvární plátek popisoval údajné hereččiny problémy s alkoholem. Dál popisoval, že manžel Josef Abrhám herečku bije a závidí jí úspěch v branži.

Do redakce to jako zaručenou zprávu přinesl právě Janoušek. Do novin ji napsali redaktoři Věra Janoutová a Dalibor Mácha, ale ti souzeni nebyli a u soudu vystupovali pouze jako svědci.

Janoušek a Čapčuková už při prvním přelíčení přiznali, že Super lhal a herečce se poprvé omluvili.

Trestní odpovědnost podle soudkyně nenesou za to, že zprávu o údajném léčení herečky v protialkoholní léčebně předali dál. Provinili se tím, že následně redaktorům potvrdili, že informace je pravdivá.



Janoušek totiž od své švagrové získal písemné prohlášení, v němž podpisem stvrdila, že se herečka se opravdu léčila. "Poškodili tím čest a důstojnost paní Šafránkové," uvedla soudkyně.



Fotograf Janoušek a jeho švagrová k poslednímu stání nepřišli. Překvapivě nedorazila ani Libuše Šafránková s manželem a sestrou, kteří proces od počátku sledovali. Jejich zmocněnec Jiří Nikodým byl ale s rozsudkem spokojen.



"Jsme spokojeni. Přáli jsme si, aby rozsudek potvrdil jejich vinu. Neuvážené jednání obžalovaných mělo pro mé klienty drastické důsledky. Nyní bylo veřejně odsouzeno. V tom vidíme smysl procesu."

Po třetím stání

"Jsme rádi, že vyšlo veřejně najevo, jak takový bulvární plátek fungoval," řekli manželé zpravodaji MF DNES po dalším přelíčení.

Svědek, režisér Zdeněk Troška, potvrdil, že Janoušek po odvysílání upoutávky na inkriminovaný článek a vydání deníku, okamžitě volal do redakce. "To snad nemyslíte vážně," rozčiloval se podle Trošky.

Státní zástupkyně navrhovala pro obžalované podmínku až na dva roky, obhajoba žádala zproštění viny.

Po druhém stání

Druhé soudní stání koncem října muselo být odročeno, protože nepřišel přizvaný režisér Zdeněk Troška. Ten měl svědčit ve prospěch obžalovaného. Soudkyně tedy vyslechla pouze bývalého šéfredaktora Supru Petra Štěpánka a ředitele léčebny ve Šternberku Vladimíra Havlíka.

Petr Štěpánek potvrdil, že za obsah článku nesou odpovědnost jeho dva autoři. "Povinností autorů je si informace ověřit, oni jdou s kůží na trh," uvedl Štěpánek. Dodal však, že redaktorům důvěřoval. "Janoutová mi říkala, že o tom (že měla herečka problémy s alkoholem) už ví každý, jenom já ne," vysvětlil.

Vladimír Havlík potvrdil, že pracuje v léčebně od roku 1969 a že se tam paní Šafránková nikdy neléčila ani ústavně ani ambulantně. "Všichni naši zaměstnanci se takovému tvrzení jen smějí," prohlásil ředitel šternberské léčebny.

Stejně jako prvního stání, zúčastnili se i druhého přelíčení oba manželé, herečka Libuše Šafránková i herec Josef Abrhám.

Po prvním stání

Mácha s Janoutovou se odvolávají na důvěryhodné informace svého kolegy fotografa, jemuž je sdělila švagrová, zdravotní sestra ze Šternberka. Právě v tamější léčebně se měla herečka podrobit protialkoholní terapii. Jana Čapčuková však v léčebně nikdy nepracovala a zprávy o herečce měla jen z doslechu.



"K alkoholu mám spíš zdrženlivý vztah, moc mi to nechutná. Nikdy jsem se kvůli alkoholismu neléčila," řekla Šafránková.



Podle Janouška bylo jeho povinností přinést kolegům informaci jako tip na článek, ale nestaral se o další ověření faktů. Mácha s Janoutovou naopak u soudu dosvědčili, že Janouškův tip považovali za ověřený a podle toho s ním naložili. Tvrdili, že pracovali léta jako tým tří lidí, z nichž každý ručil za své informace.

Pomluva je jako neštovice

K Obvodnímu soudu pro Prahu 4 přišla Libuše Šafránková se svou sestrou a manželem Josefem Abrhámem. Všichni se shodli, že zveřejněné lži je dodnes poškozují.



"Trpí tím celá rodina včetně dětí. Je to jako neštovice. Vyléčíte se, ale jste poznamenáni," řekl zpravodaji MF DNES Abrhám, který chtěl kvůli pomluvám dokonce odmítnout natáčení nových dílů Nemocnice na kraji města.



"Byl to hrozný šok. Nemůžu se z toho vzpamatovat," přiznává po roce Libuše Šafránková.

Super: Šafránková pije a manžel ji terorizuje

Během jediného dne, loni začátkem října, se herečce Libuši Šafránkové zhroutil kus světa - přinesli jí výtisk deníku Super. V něm se dočetla, že pije a že byla v protialkoholické léčebně. Vinu na tom údajně nese i její manžel Josef Abrhám, který ji terorizuje, žárlí na její úspěchy a každou její roli podmiňuje tím, že se tam najde práce i pro něho.

"Je to lež, všechno je to špinavá lež," tvrdili od samého začátku manželé. "Ale jak se máme bránit," ptali se. Získali potvrzení z dotyčné léčebny, že herečka nikdy nebyla jejich pacientkou, osvědčení svého lékaře prokazující totéž, žádali tiskovou opravu. Podali trestní oznámení...



Herci pocítili na vlastní kůži, že bulvár přitvrdil. To ostatně mediální odborníci dávno věděli. Stačí vzpomenout na cyklus o milenkách Karla Gotta či fotografie poloodhalené Petry Buzkové z téhož období.

Super skončil v červenci 2002.