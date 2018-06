Třepání prsama jsem odmítla, říká taneční královna Batulková

Ztratil jste k Daně někdy ten odstup jako k dámě?



Onder: Ztratil. Párkrát jsme se hádali, ale ne do krve. Měli jsme krizi, když jsme trénovali sambu. Mě to nebavilo, Daně to moc nešlo, byli jsme unavení...

Batulková: Honzík je výbušná povaha. Někdy jsem se musela bránit, když už zvedal hlas, že mi nějakou figuru tolikrát ukazoval a já to nechápu. Říkám: Honzi, počkej, koukni se, já nejsem Lucka, tvoje profesionální partnerka. Už je mi taky hodně let, nemůžu dělat všechny ty pohyby pánví. V jeho věku to nemůže zcela pochopit. Odmítla jsem třeba třepání prsama při sambě.

Onder: Já jsem trochu kyborg, nezmar, mám pocit, že vydržím všechno, a někdy nechápu, že někdo je jinej.

Batulková: Já nejsem jiná, jsem o dvacet sedm let starší.

Onder: Ale ono by to šlo, Dana se podceňuje.

Batulková: Vidíte, těžko mu to vysvětlím.

Kdy třeba Dana stávkovala?



Onder: Nechtělo se jí šejkovat prsama, ale nakonec to udělala.

Batulková: Jen trošku, ale Honzík po mně chtěl, abych s třesoucíma se prsama obešla celej kruh. To se zbláznil...

Onder: Dobře, ale když jsi na tom trvala, uznal jsem, že to tam nebude. I když jsem byl trošku naštvanej, to bych lhal, ale sežvejkal jsem to.

Batulková: Ale uchránili jsme se trapností. Mně na tom postupně záleželo víc a víc. A když něco dělám, tak k tomu nechci přistupovat ledabyle, ale důstojně. Abych odvedla v krátkém čase maximum toho, čeho jsem schopná. Aby se na to dalo koukat, abych se za to nemusela stydět.



Přepadala vás někdy směrem k Janovi mateřská něha?



Batulková: To mám pořád. I když mě někdy štval...

Onder: Občas mi připomínala mámu, říkala mi podobný věci.

Batulková: Teď jsme se s maminkou potkaly. Říkala, že Honzík si toho nabírá hodně, že by potřeboval být naklonovaný. On je během pěti minut na čtyřech místech v republice. Má snad tryskáč? On je cvok. A pak je často oddělanej, unavenej...

Onder: A to já slyším od maminky od rána do večera. Tak se o mě Dana pak trochu postarala v našem maminkovsko-miminkovském závěrečném volném tanci, kdy jsem byl miminko a ona moje máma.