Trenkový král Petr Vlasák hlásí návrat

Spolumajitel značky Styx, která se proslavila svými trenýrkami, co se nezařezávají, se dostal do povědomí dlouholetým vztahem s Darou Rolins a kratičkým románkem s Katkou Průšovou. Naposledy okupoval titulní stránky bulváru loni na podzim, kdy krátce po sobě podstoupil dvě operace zhoubného nádoru mozku.

"Jsem zpátky a snažím se pracovat, i když to nejde ještě na sto procent," svěřil iDNES.cz na tradiční velké přehlídce své značky, kde představil novou letní kolekci. "Největší naší novinkou jsou letos takové volné šaolínské zavazovací kalhoty, který jsem ocenil potom, co jsem v nemocnici přibral," prozradil Petr.



Ještě nemám vyhráno

DJové a moderátoři akce Uwa a Lucaso vítali na pódiu svého letitého kamaráda, který podle jejich slov "slezl hrobníkovi z lopaty" velkým aplausem. "Ještě nemám vyhráno," zdůrazňuje ale Petr, "záleží, co ukáže rezonance, teď po poslední chemoterapii."

Všichni přátelé, kteří se na přehlídce Styxu v klubu Face to Face sešli ale drží palce, aby zhoubnou chorobu konečně zdolal a mohl se vrátit naplno. Třeba s kamarádem Honzou Kmochem si dlouho slibují tenisový zápas. "Nemůžu se ale moc přepínat. Cvičit jsem byl zatím třikrát, ale opatrně. Už se těším, až shodím nabraná kila," směje se.



Dorazil i Šmicer

Mezi hosty přehlídky se objevily i herečky Nikol Štíbrová s kamarádkami a Eva Čížkovská. "Bydlím kousek od vašeho obchodu a mladej nechodí pro trenky nikam jinam," prozradila Petrovi Eva na svého třináctiletého syna Davida. "Seznámili jsme se nedávno v divadle, na hře Do pyžam, kde Eva hraje a kam mě pozval Jirka Langmajer," vysvětlil Petr.

Nečekaně dorazil i fotbalista Vladimír Šmicer a Petra svou účastí velmi překvapil. "Zval jsem ho, ale nezvedal telefon a neodpovídal na esemesky, tak jsem myslel, že je v cizině. Když dorazil, vysvětlil, že mě chtěl překvapit," neskrýval Petr radost. Jiný fotbalový kamarád Patrik Berger, který pro STYX nafotil před časem i katalog, byl momentálně v Řecku a další - Milan Baroš - zase slavil narozeniny. "Tešil se sem, ale jeho rodiče mu uspořádali oslavu, tak se nakonec omluvil."