Trenér Růžička se pochlubil dogami, s jednou byl i na výstavě

"Každé ráno vstane kolem sedmé hodiny a začne za dveřmi vyštěkávat, že by si už dal něco k jídlu. Váží pětasedmdesát kilo a spořádá toho opravdu dost. Zvyklý je stejně jako Sisi na suché krmivo, které přes zimu doplňujeme vařeným kuřetem. Po nakrmení je Dasty hodný a žádnou další zvláštní péči nevyžaduje. Fenka Sisi je o něco lehčí, má čtyřicet kilo a je to velká modelka. Před návštěvami pózuje, chce se kamarádit, nechá se hladit a nejraději by každého olízala," vypráví Růžička.

Na plemeno si rodina zvykla - mají již čtvrtého a pátého psa stejné rasy, i když je prý nevýhodou, že psi bývají často nemocní a dožívají se věku kolem osmi let. Oba jsou samozřejmě čistokrevní, papíroví.

Růžička byl dokonce s jedním před dvanácti lety na výstavě. "Byl to hrozný zážitek, když jsem tam v obrovském horku poskakoval se psem v kruhu a rodina se mi smála. Nakonec vyhrál stejně pes paní rozhodčí. Takže na výstavy už nechodíme."

Jeho psi mají doma veškerý komfort, bydlí na zahradě, kde mají kotec s velkou boudou a předsíní. Do kotce jsou zavírání pouze ve chvíli kdy přijde návštěva. Ne, že by ji chtěli pokousat, ale mohli by ji prý ušpinit nebo vylekat. Pokud je velká zima, vyklidí se kvůli nim garáž. Všechno totiž roztrhají. A když je velké horko, jako zrovna v těchto dnech, chladí se v chodbě domu, kde mají zapnutou klimatizaci.

Dogy jsou hraví psi, ale díky jejich zálibě v trhání jim většina hraček dlouho nevydrží. Stejné je to i s měkkými pelíšky, ty jsou podle Růžičkových slov roztrhány většinou v den, kdy je dostanou. Růžička naštěstí objevil specializovanou prodejnu pro psy v pražských Vršovicích, kde mu majitelka Lenka Kholová doporučila hračky i výbavu pro oba psy.

Kromě obojků, vodítek a hraček si z obchodu nakonec odnášel i pelech v největší velikosti. "Nevěřil jsem, že pelech přežije den. Paní Kholová ale měla pravdu, když mi vysvětlila, že tohle jsou speciální pelechy z praktického ripstop materiálu, který nijak nepáchne a ani nenačichne pachy a tak psy neláká je trhat nebo kousat. Pelech je totiž dodnes kupodivu celý," uzavírá spokojeně Růžička.