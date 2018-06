Trenér Chaloupka na oslavě osahával pomalovaná ňadra

"Jsou to trochu dary nedary. Buřty sní rozhodně někdo jiný, já jsem totiž vegetarián a ta slečna bude moje jen do chvíle, než si z těla smyje to malování," vysvětluje s úsměvem Chaloupka. "Bodypainting je to ale podařený a přesně podle mého gusta, meloun třeba ve stravě velmi doporučuju, je to diuretikum, tedy močopudný prostředek," dodává.

Padesátku vnímá jen jako číslo. "Ta číslovka je hrozná, ale jinak se na tenhle věk vůbec necítím. I moji známí říkají, že vypadám daleko líp než na padesát, to mě těší. A čím to je? No samozřejmě zdravou výživou a hlavně hlívou ústřičnou, na tu nedám dopustit."

Vít Chaloupka a Petr Vágner Vít Chaloupka

Díky hlívě ústřičné pomohl zpátky do života nejednomu ze svých klientů, naposledy Monice Kudrnáčové, která touží stát se zpěvačkou a díky Chaloupkovi může jít za svým snem. "Byla to dívka, která toužila po kariéře zpěvačky a studiu na Konzervatoři. Ztrácela ale energii, což se odráželo i na hlase, zkrátka to bylo všechno špatně. Teď úspěšně studuje, v práci ji má už profesor Eduard Klezla a taky Michal David," říká spokojeně Chaloupka.

Do fitness centra na pražské Flóře dorazilo mnoho známých osobností, mimochodem také jeho klientů. V práci měl oslavenec například Libora Boučka, který oslavu moderoval, Petra Vágnera, který z recese přinesl onen věnec buřtů, Slávka Bouru nebo Martina Franceho.

Všichni přáli pevné zdraví a spokojenost v osobním životě, v němž mu dělá radost hlavně patnáctiletý syn Adam. A co si přeje on sám? "Abych konečně dostavěl ten můj indiánský sen - westernový ranč a indiánskou vesnici. Zatím jsem víc než v polovině, v létě to budu otevírat," uzavírá.