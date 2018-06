Travolta si vaří omlazující kosmetiku

Jak ale Travolta uvádí, ve své rozsáhlé sbírce nemá recepty pouze na jídla: "Z mnoha běžných i exotických pochutin připravíte také velmi kvalitní přírodní kosmetiku nebo zábaly, mastičky a jiné lektvary, které člověku pomohou při různých zdravotních problémech.



Hlavní hrdina filmu Kdopak to mluví se nijak netají tím, že mnoho nastřádaných receptů používá také ke svému zkrášlování. "Kdyby si lidé dříve, než vyrazí k plastickému chirurgovi, raději přečetli nějakou knihu o přírodních způsobech omlazování, nemuseli by například do vyhlazování vrásek investovat takové peníze a navíc by se vyhnuli nepříjemným pooperačním bolestem. Dá se totiž mládnout také přírodními procesy, které jsou pro člověka daleko příjemnější," míní Travolta.



K Johnovým zaručeným omlazovacím potravinám patří hlavně vajíčka. Pokud vám tedy o Velikonocích nějaké zbudou, rozhodně je nevyhazujte. "Člověk si z vajíček může udělat výborné zpevňující a vyživující zábaly a masky nejen na obličej. Vajíčkovou kůrou rozhodně prospějete také svým vlasům. Stačí rozšlehat žloutky s několika lžícemi olivového oleje a přidat třeba pár kapek citronu. Jednoduchý recept, který pochází z Jižní Ameriky a dnes je rozšířený snad po celém světě," dodal herec.