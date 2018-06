Travolta s manželkou oznámili přírůstek do rodiny

"Není možné to udržet v tajnosti... zvlášť něco tak úžasného, jako je tohle. Chceme být první, kdo oznámí skvělou zprávu, že očekáváme nový přírůstek do rodiny. S láskou John, Kelly a Ella," stojí v prohlášení, které vyvěsil John Travolta na své stránky.

Všechny zahraniční servery okamžitě informovaly o těhotenství Travoltovy sedmačtyřicetileté manželky Kelly Prestonové.

Herec však na svých stránkách neuvedl, co oním přírůstkem má být. Vzhledem k tomu, že minulý týden přišla rodina po tragické nehodě na letišti o oba milované psy, může do rodiny přibýt i nový čtyřnohý mazlíček.

Časopis Star si je ale těhotenstvím Prestonové jistý. Na své titulní straně přinesl informaci nejmenovaného zdroje, že je manželka Johna Travolty ve třetím měsíci. "Kelly je těhotná tři měsíce. Oba s Johnem jsou z toho absolutně nadšení. Věděli, že je ten pravý čas, aby se to stalo," řekl zdroj časopisu Star.

O třetí dítě se snažili manželé už několik let. Pokud by Prestonová byla skutečně těhotná, byla by to za posledních šestnáct měsíců první dobrá zpráva. Na začátku ledna loňského roku jim zemřel syn Jett a z této bolesti se dosud nevzpamatovali. "Stále se hodně snažíme se z toho zotavit, ale je to úkol na celý život. Všichni nás velmi podporují a toho si nesmírně vážím," řekl Travolta.