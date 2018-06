Trávník na podzim neodpočívá

Letošní horké léto s nedostatkem srážek zbarvilo trávníky do žlutohnědých odstínů. Podzim je vhodnou dobou pro jejich ošetření.

Prvním krokem k nápravě letních škod je dosetí vyšlapaných nebo poničených míst. K tomu se nejlépe hodí tentýž typ travní směsi, kterým je trávník tvořen: na běžných zelených plochách parková směs, na často sešlapávaných místech, u bazénů a tam, kde bývá o prázdninách napnuta volejbalová síť, je lepší zvolit sportovní trávník z hřišťové travní směsi. Kdo se rozhodne pro zakládání nového trávníku, udělá lépe, když vyčká do jara. Vhodná doba pro podzimní zakládání trávníků totiž skončila s měsícem září - to však neznamená, že by už nebyl čas si v klidu připravit jarní osev. To obnáší především odstranění původního porostu spolu s plevely, které se v něm stačily zabydlet, nejlépe s pomocí herbicidu.Herbicidy se ovšem uplatní nejen před zakládáním nového trávníku, ale i při ošetření koberce, po kterém se už nějakou dobu šlape. »Herbicidy se nesmějí aplikovat na vlhký trávník, a neměly by se tedy používat ani před deštěm,« upozorňuje Jaroslav Humpál. »Z dostupných výrobků bych zahrádkářům doporučil tekuté přípravky Starane a Lontrel, které účinkují na velkolisté plevele, jako jsou sedmikráska, smetanka nebo jitrocel, anebo práškový Trastan.« Aby postřik či prášek účinkoval, musí se použít v době, kdy trávník roste - ne tedy na zažloutlé, spálené strniště, ale také ne na krystalky jinovatky. Herbicidy totiž nejlépe působí za tepla a při dostatečné půdní vlhkosti. Bílé prášky, které mají z trávníku vyhnat plevele, sice trávě neuškodí ale to platí jen tehdy, když se používají podle návodu. Při předávkování už se trávník poškodit může - a kromě toho dávka »nad plán« stejně přijde nazmar, protože se zakousne do půdy, a ne do listů. Úporným plevelem, který se nenápadně proplétá mezi stébly, bývá svlačec. Pokud dokáže přežít i nápor selektivních herbicidů, zbývají dvě možnosti: buď silnější kalibr, nebo ruce s lopatkou. »Kořeny svlačce dosahují velmi hluboko, takže pokud ho chcete odstranit ručně, měli byste si vzít na pomoc úzkou lopatku a vyrývat celé rostliny i s oddenky. Když vám dojde trpělivost, můžete jednotlivé rostliny svlačce natřít dotekovým herbicidem Roundup - pak byste ovšem neměli trávník alespoň deset dní sekat,« doporučuje zahradník Vlastimil Šindelář z Kláštera-Teplé. »I tak se ovšem může stát, že se vám nepodaří vyhubit svlačec napoprvé, takže bude zapotřebí celou proceduru ještě jednou zopakovat.«I když léto skončilo, neznamená to, že sekačce začíná zimní spánek. Poslední dotyk nabroušených čepelí by měl trávník pocítit zhruba koncem října, aby do zimy nenarostl víc než na osm centimetrů. Vyšší trávník je totiž skvělým rejdištěm pro myši a další hlodavce, a kromě toho se v něm daří i zimním chorobám, jako je plíseň sněžná. Ať už používáte sekačku se samosběrem, nebo jen obyčejný srp, mělo by po posledním kosení následovat důkladné vyhrabání spadaných listů i suchých travních lístků a stébel. K časnější podzimní údržbě patří také provzdušnění drnu a přihnojení kombinovaným hnojivem, které obsahuje hořčík - může to být například cererit nebo speciální trávníkové hnojivo. Pro hnojení platí totéž co pro herbicidy: nemělo by se používat na vlhký, ale ani na přeschlý trávník. »Zahrádkáři se často ptají, zda mají trávník válcovat. Doporučoval bych válení až na jaře - snad jen s výjimkou lehčích půd,« radí Jaroslav Humpál. »Pokud jde o závlahu, důležité je zalévat vydatně, protože většina kořenů se nachází v hloubce deseti až dvaceti centimetrů. Pak ani není třeba zalévat tak často - pokud není horko, stačí zálivka jednou za týden.«