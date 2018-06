Trávníček s Laurinovou se dostali do řečí

"Samozřejmě, že jsme se dostali do nejrůznějších řečí, ale to nám nemůže uškodit. Jenom prospět. Když se bude trošku mlžit, jen to prospěje například sledovanosti pořadu," tvrdí jedenapadesátiletý Pavel Trávníček v pauze mezi natáčením narozeninového pořadu TV Nova Osmý den schází nám.



"Protože jsme známí jako dvojice, která spolu provází diváky pořadem, spousta lidí po celé republice, kamkoliv přijedu, se mne ptá, co Pavel. Co rád jí a co zrovna dělá a jak se má… Mám ho vždycky pozdravovat od spousty fanynek, takže jsme si navzájem jakási břemena i na cestách. Myšleno samozřejmě v dobrém slova smyslu. Cestujeme spolu, aniž bychom se viděli," smála se devětadvacetiletá Sabina Laurinová.



"Já klidně vyprávím o Sabině, když se mě na to ptají, i když nevím, co zrovna podniká. Lidé to rádi slyší a věří tomu. Jsou zvědaví a chtějí slyšet drbíčky," pokračoval Pavel. "Moje mladá manželka Lucie mezitím pracuje v divadle Skelet a řídí jeho provoz. Je ráda, když mě nevidí, takže jakmile někam odjíždím, je všeobecné veselí. DO-RE-MI nesleduje, takže na Sabinu nereaguje. Zatím si ani nevšimla, že je Sabina těhotná. Až se to dozví, to zas bude mazec."



"Pepa má Pavla také moc rád, protože ho má stále na krku. Když se totiž připravuji na DO-RE-MI, nahazuje mi texty a zastupuje Pavla. Takže vždycky, když se přijde podívat na natáčení, zná veškerý Pavlův text nazpaměť," usmívala se opět Sabina Laurinová.



Ponorková nemoc mezi oběma moderátory zatím nehrozí. "My máme štěstí, že se zase s Pavlem nevídáme tolik, aby ponorková nemoc propukla. Takže si naopak vždycky, když se potkáme, říkáme, jak se na sebe těšíme," reagovala Sabina.



"My se dokonce spojujeme proti všem. Máme tu výhodu, že když si chceme zanadávat, nadáváme na někoho spolu," doplnil Pavel Trávníček. "A já jsem podle této zkušenosti chtěl, aby se moje divadlo původně jmenovalo Proti všem. Ale neprošlo to, takže se jmenuje Skelet. Je to škoda - Proti všem je přeci úžasné."

Moderátorská dvojice Pavel Trávníček a Sabina Laurinová.