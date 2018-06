Travestita Stefanie ukázala silikony

Debata s Lenou ve Stefanině azylu v Oku byla dost divoká.

"Chytaj i teplotu těla," vystrčila Stephanie na Lenu umělou bradavku, aby si cucla. Ta samozřejmě neváhala a vyděšená Stefiie řvala na celou zahradu: "Uáááááááááá!"

Začaly spolu rozebírat taky Filipa. "Filip mě má rád, ale nemiluje," nevidí Lena v jejich vztahu budoucnost. "Je bi! Prostě když měl chlapa, je BI!" uzemnila Lenu, když jí tvrdila, že "Filip je čistě na holky".

Stefie je nyní v Domě prostě in a je snad u všeho. Na zahradě představila svoje vycpávky i ostatním. V Davidově rozkroku si chtěla zahrát kulečník a ihned se ve svých oblečcích ujala role principála, když Bratr vyhlásil cirkusový týden. Lena byla tak nadšená, že s ní okamžitě předvedla show Dvě žlutá kuřátka. Na tanec u tyče si ale netroufla - "To nedokážu. Nemám pánev." A nakonec přiznala: "Má hezčí zadek, že? To je v prd...!“

Stefie už zajímá i Oksanu. V kuchyni s ní při úklidu vedla dlouhý rozhovor. Chtěla by vědět, jestli je žena nebo muž. "Jsi vyoperovaný?" ptala se bez zábran. "Oksy, pozor na ty koncovky. Ná! Ná! Náááá! VyoperováNÁ!" Nakonec navrhla, ať si ji zařadí do kolonky unisex. Oksana si to přebrala po svém – "Co je to za skupinu? Univerzální, uni?" Snad se holky nakonec dohodnou.