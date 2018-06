Trápení Žilkové vyřazené ze StarDance nekončí, dcera je na infuzích

"Po StarDance jsem dorazila domů, kde dvě nejmladší děti dostaly horečky a od včerejška jsem s nimi hospitalizovaná v Motole. Kordulka je na infuzích, Vincent tady ještě chodí v obleku a já se zbylýma třpytkama na očích měřím teplotu a směju se absurditě života," řekla iDNES.cz Veronika Žilková, jejíž vyřazení z taneční soutěže bylo pro všechny naprostým šokem.

"Tento pár nikdy nenudil. A jeho quickstep (When The Saint Go Marching od Louise Armstronga) taky ne," zhodnotila jejich druhé a zároveň poslední vystoupení redaktorka MF DNES Martina Riebauerová, která se díky lásce k tanci ujala role dvorní kritičky Revue iDNES.cz. "Takže komentář k výslednému verdiktu diváků: škoda," ztotožnila se s názorem většiny odborné poroty, která s vyřazením populární herečky absolutně nepočítala.

V zákulisí soutěže se rozvířila diskuse, že z taneční dvojice Žilková - Dědík (úřadující mistr republiky) až příliš čišela suverenita, což divák neodpouští. Nabízí se také úvaha, že si jen prostě řekl: Žilkové pošlou hlas všichni, já podpořím někoho slabšího. Nebo se jen nedostavily potřebné sympatie?

Veroniku Žilkovou podpořil manžel Martin Stropnický, vyřazení své ženy nečekal

Vyřazení devětačtyřicetileté herečky logicky překvapilo i Agátu Hanychovou, mediálně nejznámější dceru Žilkové, jež si rovněž vyslechla, že mámě na popularitě nepřidala. K této otázce se odmítá vyjádřit, jedno ale dodává: "Je to škoda, myslím, že máma dala do svého vystoupení největší podíl show. Jsem na ni pyšná a jsem ráda, že v přímém přenosu předvedla happening," míní Hanychová.

Chci jiná pravidla, říká Absolonová

Nečekaný verdikt diváků zaskočil i soupeře Veroniky Žilkové. V týmu si ji oblíbili a brzký odchod si neuměli vysvětlit. "Mně je to hrozně líto, neměla jsem ani čas to všechno zpracovat, protože jsem hned letěla na další přímý přenos, ale dojalo mě to. Veronika byla živel, má v sobě energie za pět lidí, je osobitá a její humor je mi blízký, o to víc bude chybět. Nemluvě o tom, že to brala jako pionýrský tábor a neskutečně si to užívala," říká zpěvačka Monika Absolonová.

Kdyby měla tu možnost, nekompromisní pravidla soutěže by si upravila podle sebe. "Měli by nás tam do konce nechat všechny a až pak vyhlásit vítěze. Víc bychom si to užili. Přiznám se, že jsem to vyřazení nějak nevnímala, dokud na něj nedošlo," doplňuje zpěvačka a poukazuje na fakt, že zářijovému startu soutěže předcházely dlouhé přípravy, které odstartovaly už v srpnu.

Příští sobotu se ve StarDance představí sedm zbylých dvojic, které si po prvním vyřazení odnášejí dobré ponaučení: dobrý tanec je polovina úspěchu, ale bez potřebných sympatií je kvalita k ničemu.

StarDance IV Soutěžní dvojice Veronika Žilková a Marek Dědík v soutěži dotančili Pavel Kříž a Alice Stodůlková Monika Absolonová a Václav Masaryk Saša Rašilov a Karolína Majerníková Filip Sajler a Veronika Šmiková Aneta Langerová a Michal Kurtiš Jitka Čvančarová a Lukáš Hojdan Alexander Hemala a Jitka Šorfová

