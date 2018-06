Trápení Miss Králové pokračuje, rozvod je v nedohlednu

Vnadná kráska se "uklidila" z přepychové vily za Prahou do panelákového bytu v Teplicích, kde má příbuzné a především maminku, která je jí i jejím synům velkou oporou. Spolu s ní a chůvou se objevila poprvé po dlouhé době na veřejnosti, aby pokřtila knížku Markéty Behinové Výchova podle slavných maminek. Je totiž jednou z těch, které autorka ve svém díle zpovídá. "Udělali jsme si takový výlet, vzala jsem mamku i chůvičku, klukům nabalila hračky, Robíkovi motorku a vyrazili jsme společně do Prahy. Markéta mě poprosila o pokřtění její krásné knížky a to jsem nemohla odmítnout," vysvětluje Kaufmann-Králová.

Starosti způsobené rozpadem manželství se kupodivu nepodepsaly na půvabech missky, příležitostné modelky a především maminky. Lucie je viditelně o pár kilo lehčí a její přirozená krása jakoby ještě vynikla. "Starosti mi asi svědčí," míní s úsměvem. "Spíš za to ale mohou tyhle dvě moje radosti, dodávají mi obrovskou sílu."

Právě děti jsou mimo jiné předmětem dohadů mezi oběma manželi. "Bránit styku dětí s otcem rozhodně nehodlám, navrhovala jsem, myslím, rozumnou variantu. Stojí to ovšem na mrtvém bodě stejně jako náš rozvod. Není jednoduché se na všem domluvit. Jediné, co máme od začátku vyřešené, jsou finance. Neříkám, že jsem s nimi spokojená, ale ústupky dělat musím, chci už kvůli dětem hlavně klid. Teď jsem ráda alespoň za to, že s manželem normálně a v klidu komunikujeme a že děti naším odloučením netrpí," říká Kaufmann-Králová.

Na křest knihy dorazily další slavné maminky, které jsou spolu se svými ratolestmi obsahem díla, jenž může inspirovat nejen ženy, které již mateřství prožívají, ale i ženy, které teprve čeká. Sabinu Laurinovou s Majou, Kláru Doležalovou s Natálkou, Míšu Maurerovou s dvojčaty Magdalenkou a Pepíkem či Janu Adamcovou s Jasminou Annou přivítal a celým odpolednem, které bylo mimochodem plné her pro děti, provázel Jan Musil.